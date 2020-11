Carvajal: "Vamos a luchar por todo y en el mes de marzo estaremos vivos en todas las competiciones”

El jugador del Real Madrid, Dani Carvajal, atendió a MARCA y analizó el momento que vive su equipo y también habló de su lesión.

Sobre su lesión, asegura que se encuentra “bastante mejor”. Hay que recordar que se cifró su baja en diez semanas y este viernes “ya serán seis semanas lesionado” y espera poder “estar disponible para el míster después del parón de selecciones”

El lateral también recordó cómo se produjo la lesión: “La verdad que sí porque fue una acción un poco extraña, se me fue la pierna para delante, el cuerpo para atrás y oí un chasquido. Te esperas lo peor. Durante la resonancia rezaba que no fuese una lesión muy grave, muy larga y, dentro de lo que es una lesión de rodilla, fue una cosa leve, que hasta me sentó hasta bien, fue un alivio”.

En relación al momento que está atravesando el equipo, Carvajal apunta que “estamos a muerte con el míster, con el club, con el compañero que tenemos al lado y la filosofía del míster es que todos estemos juntos, que todos vayamos en la misma dirección y así lo ha hecho durante todos los años que ha estado aquí”.

Durante esta temporada, al Real Madrid le está faltando regularidad. El equipo de Zidane derrotó al Barcelona en el Camp Nou y ganó al Inter, pero por ejemplo, cayó ante el Cádiz y viene de caer goleado ante el Valencia: “Cada entrenador y cada equipo busca tener esa regularidad positiva, pero no es fácil. Al final surgen lesiones. Un equipo como el Real Madrid tiene muchos internacionales y en octubre y noviembre son tres partidos más de selecciones, que al final son viajes, partidos, concentraciones... no tienes casi tiempo para descansar y te tienes que volver a meter otra vez en dinámica para el próximo partido. Es complicado. Además este año no ha habido una pretemporada en sí y es difícil este año mantener una regularidad, sobre todo por el cansancio físico, pero más por el mental” y añade "No estoy diciendo esto como excusa ni mucho menos. Simplemente es que no es sencillo mantener una regularidad con partidos tan exigentes cada tres días. También surgen molestias, surgen lesiones. Pero como bien dices, tenemos una plantilla amplia y lo que tenemos que hacer es intentar llegar a todos los partidos y luchar por todos los títulos” y termina diciendo “Al final hay que acostumbrarse un poco a estos vaivenes, estos sube y baja de sensaciones, de críticas y de halagos, pero intentar mantener una línea y buscar alcanzar el objetivo de la regularidad”.

A pesar de esta falta de regularidad, el lateral español es optimista y piensa que pueden competir por todo: “Vamos a luchar por los tres títulos y por un cuarto como esa Supercopa que tenemos en enero, así que iremos a por todas. Somos el Real Madrid, tenemos una plantilla muy buena y que no duden de nosotros porque vamos a luchar por todo y en el mes de marzo estarán contentos porque estaremos vivos en todas las competiciones”.

Carvajal también habló de su renovación y asegura que “estamos tratando con el club. Cumplo ahora en 2022 y estamos hablando de mejorar el contrato, pero no es una situación fácil” y añade “al final con toda la situación que estamos viviendo es algo complejo porque no es lo primordial. Creo que hay que arrimar un poco el hombro al club. No están pasando buenos momentos económicamente, no se puede abrir el estadio y es algo difícil para una entidad que tiene muchísimos ingresos por esos medios y bueno, la renovación por el momento tiene que quedar un poco al margen y centrarnos sobre todo en jugar e intentar sanear al club.