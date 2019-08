Carvajal, Gayá, Parejo, Maksimovic, Aritz Elustondo y Diego Llorente no podrán jugar

La RFEF notifica a todos los clubes que en el día de hoy ha instado con carácter de urgencia la convocatoria del Comité de Competición para dilucidar sobre el comunicado hecho público en este mismo día por parte del CSD en relación con la posibilidad de que los jugadores que arrastraban una sanción de un partido de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas de la temporada pasada pudieran jugar en esta primera o sucesivas jornadas.



El Comité de Competición integrado por un miembro nombrado por la Liga, un miembro nombrado por la RFEF (que actúa como Presidenta) y un tercero nombrado de común acuerdo ha considerado oportuno no entrar a decidir sobre lo planteado por la Federación a raíz de la contestación que por escrito le ha enviado el Consejo Superior de Deportes, por entender que no se dan los elementos fácticos y jurídicos para que dicho Comité pueda proceder a la revocación de unas sanciones disciplinario-deportivas.



La RFEF entiende que el Comité no ha adoptado decisión alguna al respecto, entre otras consideraciones, porque la medida propuesta por el CSD no responde a lo planteado por la Federación en su escrito.



La RFEF quiere manifestar que por parte de los órganos de gobierno de la RFEF ha existido un interés total en que pudiera implementarse de inmediato la decisión adoptada por su Comisión Delegada en cuanto a la no vigencia de las sanciones por acumulación de tarjetas de una temporada deportiva para la siguiente y por ello, se dirigió con carácter de urgencia al CSD para verificar que la propuesta formulada por dicho organismo fuera viable.



A estos efectos la Federación quiere, también, agradecer el interés manifestado en todo momento por el CSD en intentar dar una solución a esta temática y por la celeridad en sus respuestas, pero como siempre hemos hecho desde esta Federación debemos ser totalmente respetuosos con las decisiones adoptadas por los órganos, tanto internos como judiciales, que tienen encomendadas las funciones de resolución y de decisión en este tipo de temas con plena autonomía e independencia.