Carlos Soler se despide del Valencia: "Nadie está por encima del escudo"

El centrocampista Carlos Soler se ha despedido este viernes del Valencia, tras haber fichado por el PSG, con un video en el que asegura que, aunque le duela, ha tomado la mejor decisión para él y también para el club, que ingresará un fijo de dieciocho millones más variables por su traspaso, y en el que afirma que "nadie está por encima del escudo".

El vídeo, de dos minutos y medio y colgado en sus redes sociales, ofrece imágenes de Soler como jugador cuando era niño en un club al que llegó con siete años y también de la época actual acompañado de palabras en "off" del jugador internacional valenciano y contiene imágenes de la ciudad y de Mestalla.

Carlos Soler, nuevo jugador del PSG, que confirma cuatro salidas; Akanji firma por el Manchester City El centrocampista español deja el Valencia por el equipo parisino. El central suizo llega por 17 millones de euros. Kurzawa, Diallo y Gueye dejan el PSG. Dubravka llega al United. 01 sep 2022 - 12:38

"Hoy llega el momento de separar nuestros caminos y posiblemente haya sido la decisión más difícil de mi vida. No será sencillo dejar mi hogar", resalta Soler, quien recuerda la llamada del Valencia que hace dieciocho años cambió su vida.

"El Valencia me ofrecía unirme al club del que siempre fui aficionado y para mí fue uno de los días más bonitos que recuerdo. Desde entonces y en cada partido que he jugado siempre me he puesto esta camiseta con el orgullo y la responsabilidad que esta institución merece”, afirma el futbolista, que recuerda a sus entrenadores y familiares pero especialmente para su abuelo. “Siempre me acompañó y sé que me sigue acompañando esté donde esté", apunta.

"Hay historias que por mucho que duelan no pueden durar para siempre. El tiempo que he estado aquí ha sido un sueño, el sueño por el que siempre luché", señala el valenciano.

Entre lo vivido en estas casi dos décadas, Soler destaca "jugar en Mestalla, escuchar el himno de la Champions, llevar el brazalete de capitán, ganar una Copa del Rey, hacer amigos que ahora son familia y conocer a empleados" a los que asegura que lleva en el corazón. "Pero lo que más ilusión me ha hecho de todo oír a la afición cantar mi nombre", afirma.

"Estoy tremendamente agradecido, más de lo que nunca podré expresar con palabras. Toca afrontar un nuevo proyecto sin dejar de querer nunca a mi valencia y con la certeza de que me de dejado la piel por hacer bien las cosas, dentro y fuera del campo", añade antes de destacar su orgullo por ser valenciano y valencianista. "Lo que, soy se lo debo al Valencia. !Amunt sempre!", concluye.