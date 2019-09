Calentón de Morata dentro y fuera de Son Moix: fue expulsado y discutió a la salida del estadio

Álvaro Morata fue protagonista del Mallorca - Atlético de Madrid de la 6ª jornada de LaLiga Santander. Fue expulsado por doble cartulina amarilla, ambas por sendas discusiones con Xisco y después con Salva Sevilla, en menos de un minuto.

El colegiado Hernández Hernández indicó, en el acta del partido, que la primera amonestación fue "en el minuto 76, por encararse a un rival sin llegar al insulto ni a la amenaza", en referencia a Xisco Jiménez.

El Atleti gana en Mallorca y llega al derbi a un punto del Madrid Costa y Joao Félix le dieron la victoria al Atlético 0-2 en Mallorca. Morata, expulsado se perderá el derbi del sábado contra el Madrid. 25 sep 2019 - 18:38

La segunda, también "en el minuto 76, por encararse a un rival sin llegar al insulto ni a la amenaza", pero esta vez, por discutir con Salva Sevilla.

Con dicha redacción, cabe pensar que no podrá prosperar recurso alguno para que el delantero pueda jugar el derbi del próximo fin de semana ante el Real Madrid.

��El calentón de Morata no ha acabado en el campo...



��(Vídeo @eramonbonet) pic.twitter.com/qtQvu7N65w — Tiempo de Juego (@tjcope) September 25, 2019

Sin embargo, el 'calentón' de Morata no terminó con su marcha a vestuarios. Según contó Antonio Ruiz en Tiempo de Juego, el futbolista del Atlético de Madrid salió por la zona mixta de Son Moix, ante los medios, con gesto de rabia. Fue preguntado, a la carrera, por el incidente, a lo que Morata respondió "preguntadle a él y que quede claro que yo no le he dado". Y cuando el jugador estaba dispuesto a subir al autobús de su equipo, alguien le dijo algo que provocó el enfado de Morata, que se revolvió como si le hubiera dicho algo grave. Morata sube al vehículo, pero la discusión sigue a través de la ventanilla, por lo que el delantero vuelve a bajar y ya es cuando la seguridad interviene, sin que el inicidente fuese a mayores.

Xisco, en declaraciones emitidas por Tiempo de Juego, explicó lo que ocurrió durante el partido: "para mí, se queda en un lance más del juego. Es una protesta en la que entiende que ve como falta y yo toco el balón. Estaba Salva por ahí, se han seguido calentando y ha terminado con esa expulsión".