Cala, en El Golazo: "Estoy muy tranquilo, parece que en este país no hay presunción de inocencia"

Juan Cala, jugador del Cádiz, ha sido y sigue siendo uno de los protagonistas en el mundo del fútbol en las últimas horas tras el incidente ocurrido este domingo con el jugador del Valencia Mouctar Diakhaby.

El jugador francés del Valencia denunció ser objeto del insulto "negro de mierda" lo que provocó que el Cádiz-Valencia estuviera detenido media hora ya que los jugadores del ambos equipos abandonaron el césped. En la reanudación, Diakhaby se quedó "hundido" en el vestuario.

El Cádiz-Valencia estuvo detenido media hora y el francés, "hundido" en el vestuario, no volvió al césped.

Este lunes, las cámaras de El Golazo de Gol han hablado unos breves instantes con el jugador del Cádiz que reconoce estar "tranquilo" y asegura que no se va a esconder en una rueda de prensa que tendrá lugar este martes.

�� Juan Cala, jugador del @Cadiz_CF, sobre lo sucedido con Diakhaby



���� "Estoy muy tranquilo, no me voy a esconder. Mañana hablaré en rueda de prensa"



�� "Parece que en este país no hay presunción de inocencia"



��️ @ElGolazoDeGolpic.twitter.com/xDjVMod5Vb