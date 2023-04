El Cádiz denuncia al Getafe por negociar con el Choco Lozano

El Cádiz ha denunciado al Getafe en LaLiga por tocar al delantero hondureño Anthony 'Choco' Lozano. La noticia ha sido adelantada por Relevo y confirmada por la Cadena COPE. El conjunto andaluz considera que los madrileños han estado hablando con el atacante, que acaba contrato este verano, desde antes del 31 de diciembre en un intento de desestabilizar tanto el jugador como al club.

Según la normativa FIFA un club no puede negociar con un futbolista con contrato en vigor hasta que no falten seis meses para que este finalice. Es decir, en Europa, donde las vinculaciones suelen acabar el 30 de junio, no se puede llegar a un acuerdo con un jugador que va a quedar libre antes del 1 de enero.

El 'Choco' Lozano es un atacante de origen hondureño que en este mes de abril cumplirá 30 años. En las últimas cuatro temporadas ha vestido la camiseta del Cádiz con el que ha marcado 20 goles, 10 de ellos en su primera campaña en Segunda División. En esta 2022/2023 ha disputado 22 encuentros, 12 como titular, y no ha anotado ningún tanto.