El Cádiz apela a Michael Robinson para que Osasuna gane al Mallorca y les ayude a salvarse

Este domingo a partir de las 20:00 horas se decide qué equipo acompaña a Levante y Alavés y desciende a la Segunda División del fútbol español. Esa plaza sería, ahora mismo, para el Cádiz, que suma 36 puntos. Los mismos tiene el Mallorca y con uno más, 37, cuenta el Granada en su casillero.

La alegría correrá por dos de las tres ciudades en la noche de este domingo, mientras que las lágrimas se derramarán en una localidad que la próxima temporada verá a su equipo en LaLiga SmartBank. El Granada, el que mejor lo tiene, se salvará si gana en Los Cármenes al Espanyol. El Mallorca, que también depende de sí mismo, viaja a Pamplona para medirse ante Osasuna. A la espera del resultado de ambos estará un Cádiz que debe sumar en Vitoria ante el Alavés y espera el pinchazo de uno de sus rivales.

Los gaditanos, que ya se han visto rodeados de la polémica esta semana por el precio de las entradas para el partido de Mendizorroza y que impedirán a sus aficionados viajar en masa, han intentado apelar a la ayuda de Osasuna lo que ha conseguido echar más leña al fuego y ha indignado a las aficiones de Mallorca y Granada y a muchos otros.

Cádiz y Osasuna tienen en común a Michael Robinson. El fallecido exfutbolista y experiodista siempre dejó claro su amor por los colores de ambos equipos y precisamente a él y a lo que quería al conjunto amarillo se agarra el Cádiz para pedirle a Osasuna que lo de todo en el partido ante el Mallorca y les permita así tener opciones de quedarse en Primera. Y es que el mensaje "Todos a una Cádiz y Osasuna" ha causado polémica y mucha.

En el arranque del vídeo aparecen imágenes de Michael Robinson con la camiseta de Osasuna y el texto: "Sabemos que desde ahí arriba no dejas de apoyarnos y que este domingo tu apoyo estará dividido en dos estadios. Tu grito de ánimo nos ha llegado".

A continuación aparece su hilo Liam que afirma: "Simplemente mandaros un mensaje de mucho cariño de la familia Robinson, deciros que estamos con vosotros este fin de semana y con el Osasuna y yo creo que los rojillos del norte nos van a hacer ese favor y estoy seguro de que 'el viejo' estará cubriendo el partidazo este fin de semana en Mendizorroza. Mandaros muchísimo cariño y muchísima suerte y estoy seguro de que todo va a salir bien. Esto va a ser un pequeño sustillo, pero así es como acaban las buenas temporadas y como bien sabéis LaLiga no va a ser lo mismo si no está el Cádiz. Entonces, como bien decís vosotros, a echarle coj... que el domingo no se puede perder. Aupa los rojillos y vamos Cádiz".

El vídeo acaba con unas imágenes de aficionados de andaluces y navarros cantando juntos antes de un partido el lema "todos a una Cádiz y Osasuna".