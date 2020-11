Cabaco pide disculpas por su actitud cuando fue sustituido frente al Villarreal

El Getafe ha publicado este miércoles un vídeo de Eric Cabaco en el que el futbolista pide perdón por su comportamiento en el partido de la 10ª jornada de LaLiga Santander frente al Villarreal. El jugador salió visiblemente enfadado del campo cuando fue sustituido en el minuto 32 de la primera mitad. El uruguayo le gritó a su entrenador José Bordalás y pegó un pelotazo hacia la grada.

Victoria justa del Villarreal en Getafe para consolidarse en Champions El Villarreal sumó los tres puntos tras ganar (1-3) al Getafe gracias a los goles de Alcácer, Trigueros y Gerard Moreno. Arambarri marcó un golazo para el Getafe. 08 nov 2020 - 13:27

Nuestro jugador Erick Cabaco ha querido mandar este mensaje pidiendo disculpas públicamente tras su sustitución en el partido frente al Villarreal CF �� pic.twitter.com/SeKC7eTd2z — Getafe C.F. (@GetafeCF) November 18, 2020

Diez días después, Cabaco da muestra púiblica de su arrepentimiento: "Hubo una situación en la que te cambian. Sales del campo no muy contento. Pedir disculpas a mi entrenador, sé que fue una falta de respeto. Pido disculpas a los compañeros, afición y club. No son modos de salir, pero también creo que es entendible que estamos a mil, metidos en el partido y los resultados no están siendo los que queríamos".

En ese partido, el Villarreal se hizo con la victoria por 1-3 en el Coliseum Alfonso Pérez. En el momento del cambio, el Villarreal ya ganaba por 1-2.

Tanto Cabaco como el resto de la plantilla ya prepara el partido de este domingo (14 horas) frente al Eibar en el estadio de Ipurua: "Necesitamos los tres puntos, tratamos de conseguir victorias, el club quiere estar lo más arriba posible. Estamos todos bien, así que hay que buscar la victoria".

Bordalás dijo que la situación se trataría a nivel interno

José Bordalás se refirió a la actitud del defensa en la rueda de prensa posterior al partido: "A ningún jugador le gustan que le cambien, he visto la reacción y se tratará a nivel interno. Ha sido un cambio a nivel táctico. Había problemas por la derecha, Nyom se fue a su posición natural y Cucurella hizo de lateral izquierdo. Es un tema que se tratará internamente. Son acciones que pasan a veces en el fútbol", explicó el técnico del Getafe.

"No voy a comentar nada más al respecto", sentenció Bordalás.