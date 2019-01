Butragueño: "Parece que no han consultado el VAR... ¿Entonces para qué está?"

"Esto es fútbol. Una primera parte que fue nuestra totalmente. Hemos tenido ocasiones para irnos por delante en el marcador. La expulsión fue muy rigurosa. A partir de ahí comienza otro partido. Le hemos puesto mucho corazón. Luego ha habido otra jugada. Somos respetuosos con los árbitros pero algo no entendemos de esa jugada", introdujo en declaraciones a Bein Sport.

"No sé si se ha consultado con el VAR. El árbitro no ve penalti y el juego sigue. Creemos que no se ha consultado. Es la jugada crítica. El giro del partido habría sido para nosotros desde el punto de vista emocional. La jugada del penalti entendemos que es muy clara y para eso está el VAR. El árbitro no tiene por qué tener la posición perfecta para evaluar la jugada. El VAR se ha puesto para resolver estas jugadas. Nos da la sensación de que no se ha consultado el VAR. ¿Entonces para qué está?", agregó.

Butragueño defendió a sus jugadores y afirmó que en los momentos con malos resultados "lo fácil" sería hablar de fichajes y recordó que los actuales futbolistas de la plantilla del Real Madrid ganaron cuatro Ligas de Campeones de las últimas cinco y consiguieron hace poco tiempo el Mundial de Clubes.

"Esta plantilla tiene jugadores de muchísima calidad. Hemos perdido 0-2 y es un buen día para reforzar ese mensaje. Son jugadores estupendos, han ganado cuatro Copas de Europa en cinco años. Es un día triste, pero hay que tener tranquilidad. Hay que levantarse, no hay más remedio".

Por último, recordó que a lo largo del partido ante la Real Sociedad el Real Madrid dispuso de muchas ocasiones que, de haberlas transformado, podrían haber cambiado el resultado.

"Las oportunidades hay que materializarlas. En el primer tiempo hemos tenido un par de mano a mano, uno de Benzema y otro de Vinicius. Ahí te pones 2-1 y cambia todo desde el punto de vista emocional. ¿Por qué no marcamos? Es fútbol y esa es la verdad. Es un día triste, pero somos el Real Madrid y hay que seguir adelante. El miércoles hay otro partido y hay que afrontarlo para ganar", concluyó.