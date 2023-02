Borja Iglesias: "A veces se pitan cosas distintas según el equipo que sea"

El delantero del Betis Borja Iglesias lamentó la derrota (1-2) contra el Barcelona y se quejó de la actuación arbitral, al asegurar que "a veces se pitan cosas distintas" dependiendo de qué equipo es el que comete la infracción.



El ariete del conjunto verdiblanco admitió, en declaraciones a Movistar+, que ante el Barcelona "siempre son partidos así", ya que "es difícil quitarles el balón y son capaces de someterte y meterte en tu campo", pero aseguró que "hasta el primer gol" el Betis "estaba bien". "A partir de ahí, ha sido otro partido", reconoció el delantero gallego, quien admitió haber terminado "un poco enfadado" sin entrar "a evaluar si han sido merecedores del triunfo, pero es que a veces se pitan cosas distintas" según qué equipo cometa una infracción, recalcó.

"Mi protesta ha sido bastante clara. No tengo nada más que decir. No me había enterado de que al final han expulsado a (William) Carvalho por protestar. Bueno, estas cosas pasan", indicó Borja Iglesias, que cuando estaba el banquillo reaccionó auna decisiòn arbitral agarrando el escudo del Betis en su camiseta.



Sobre el partido, el ariete compostelano señaló que hubo situaciones en las que los béticos podrían "haber estado más finos arriba" y que él, "personalmente", tuvo "dos o tres, como la dejada a Juanmi", en las que les ha "faltado el acierto de otros partidos".