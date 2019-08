Borja Iglesias, en El Partidazo de COPE: "Nuestro objetivo es mirar a Europa"

Borja Iglesias, nuevo delantero del Betis, comentó sus sensaciones este viernes en El Partidazo de COPE acerca de su llegada al club verdiblanco: "Estoy muy feliz, muy contento y con muchas ganas de empezar. Me he sentido muy querido y muy arropado por todos; club, vestuario, cuerpo técnico y por la afición que no ha dejado de bombardearme las redes sociales".

Sobre sus continuos cambios de aires en los últimas temporadas el jugador gallego indicó: "Son cuatro camisetas en cuatro años y me he sentido muy feliz en todos los equipos (Celta, Zaragoza, Espanyol, Betis). He crecido como jugador y soy la persona que soy gracias a ellos".

Por su parte, Tomás Guasch intervino en la entrevista para desar lo mejor a Borja Iglesias, quien aprovechó para agradecerle el trato recibido durante su etapa como jugador del Espanyol, acerca de la cual añadió: "En el Espanyol he sido muy feliz, he crecido mucho y hemos cumplido un objetivo que hacía muchísmos años que no se daba".

Por último, sobre sus objetivos como nuevo jugador bético apuntó: "El objetivo es mirar a Europa, pero primero queremos empezar bien y ganar en Valladolid". Y sobre si será difícil su aventura verdiblanca dado el tumultuoso último tramo del equipo la temporada pasada señaló: "Es de las dos formas, también será bonita y trabajaremos con ilusión para intentar estar lo mejor posible y que club y afición estén orgullosos y disfruten mucho viéndonos".