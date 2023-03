Borja Iglesias: "Hay posibilidades de ganar al Real Madrid este domingo"

El delantero centro del Betis Borja Iglesias ha considerado que, pese a la dificultad del rival del próximo domingo en el Benito Villamarín, el Real Madrid, el conjunto que dirige el chileno Manuel Pellegrini compite "ante cualquiera" y "no es fácil" ganarle por "los valores" que ha inculcado "el míster desde su llegada".

Borja Iglesias celebrando un gol durante un partido contra el Celta.Cordon Press









“Nos ha convencido (Pellegrini) de que tenemos capacidad para jugar de tú a tú con cualquiera y de que podemos disputar cada partido por muy difícil que se ponga. Y como lo hemos vivido ya varias veces es algo en lo que creemos y siempre tenemos opciones", manifestó el '9' bético en declaraciones a los medios del club.



Recordó el punta de Santiago de Compostela que "la temporada del parón por el covid fue la última vez" que el Betis ganó al conjunto blanco y abundó en el crecimiento del equipo bético al señalar que compite siempre, que no es fácil derrotarle: "Con el ambiente que disfrutaremos el domingo y las ganas que tenemos, tendremos nuestras oportunidades", dijo.



El delantero gallego, quien a sus 30 años se siente en su "mejor momento", "muy arropado y querido a nivel deportivo" y con "la madurez justa", refleja este estado de ánimo en su peso específico en el campo y en mostrar la confianza del equipo, "muy centrado en seguir arriba y pelear por esos puestos de 'Champions' y mantener la ilusión de la Europa League".



"Lo vemos cerca después de muchas jornadas. Es un objetivo importante y exigente, pero estando ahí hay que pelearlo. El calendario te va a marcar las posibilidades, pero hace un mes no estaba todo perdido y dentro de tres semanas tampoco. Con todo, es verdad que vienen unas semanas importantes en la temporada", mantuvo.



En esta línea, se refirió también a la eliminatoria de octavos de Liga Europa ante el Manchester United inglés y, pese a la dificultad del empeño, dijo que "a estas alturas todos son grandes equipos y si quieres ganar la competición tienes que eliminar a todos los que te toquen".



"A mí personalmente me hizo mucha ilusión este cruce. Es un club histórico, un estadio mítico y por qué no. Tenemos confianza, estamos capacitados y vamos a por ello", señaló Borja Iglesias, quien lamentó la baja del francés Nabil Fekir, quien se perderá el resto de la temporada por una lesión de los ligamentos cruzados de la rodilla, y valoró el papel desempeñado por su compañero Juanmi Jiménez.



Sobre el lionés, afirmó que "aporta mucho dentro del campo, pero también en el vestuario, porque es un tipo alegre y muy divertido" y valoró que, pese a ser sabedor de su lesión ante el Elche, "no quiso salir del campo, aguantó hasta el final y dice mucho de quién es y cuál es su compromiso con el proyecto: es de esos jugadores que tiene una gran capacidad para aguantar el dolor, (Sergio). Canales es otro ejemplo", apuntó.



Destacó igualmente su sociedad en la delantera bética con Juanmi Jiménez, ya que "es difícil encontrar a alguien" con quien se entienda "con tan poco".



"Muchas veces una mirada es suficiente e incluso damos por hecho dónde está uno u otro y nos encontramos sólo por intuición. En el campo disfruto jugando con él y ojalá juguemos mucho tiempo juntos. Con Canales me pasa algo parecido. Ojalá regrese pronto", dijo el nueve verdiblanco, quien ha anotado diez goles en la presente campaña.