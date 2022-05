Bordalás: "¿Las pérdidas de tiempo? Lo hizo el Madrid con el City, pero si lo hace el Valencia se critica"

José Bordalás, entrenador del Valencia, lamentó los insultos que recibió por parte de algunos aficionados durante el partido que enfrentó a su equipo con el Valencia en San Mamés y subrayó que él respeta "a todos el mundo" y no ve "motivo para que insulten a nadie".



"No me hace ninguna gracia que me insulten. Cuando hay algún insulto por parte de algún jugador o del cuerpo técnico se sanciona. Sin embargo te cantan y te insultan y no pasa nada. Todo sigue igual. No es justo", se quejó el técnico del conjunto 'che'.

Bordalás vio un partido "muy disputado" ante un Athletic que "en este tramo final está en un gran momento" y felicitó a sus futbolistas por "la manera que han competido en unos momentos en los que nos jugamos muy poco, con remotas opciones de poder pelear por los puestos europeos".



"Intentamos que el equipo no se vaya de la competición por respeto a la afición. El Athletic al final nos ha generado ocasiones a balón parado, pero Giorgi (Mamardashvili) ha tenido una gran respuesta", destacó antes de admitir que "a nivel ofensivo" al Valencia le "faltaron cosas".

Sobre la lesión de Gabriel Paulista, que tuvo que ser sustituido antes de acabar la primera parte, señaló que el central abandonó San Mamés "con muletas". "Espero que no haya una lesión importante porque será una pena en este tramo final", concluyó.