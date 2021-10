Bordalás: "Estamos indignados, no entendemos como existiendo el VAR se haya pitado penalti"

El entrenador del Valencia, José Bordalás, aseguró que estaban "indignados" por el penalti que supuso el 2-1 en la derrota de este domingo en el Camp Nou ante el FC Barcelona y porque no entrase el VAR a anular una jugada que consideró "muy, muy determinante".

"La jugada del penalti creo que ha sido determinante porque el partido estaba muy igualado y porque no ha sido. He podido verlo después del partido y ya en el campo Gayà me contaba que había tocado claramente el balón. Ha sido muy, muy determinante y no entendemos que existiendo el VAR se haya pitado penalti y estamos obviamente indignados", afirmó Bordalás en rueda de prensa.

El técnico alicantino lamentó que con esa jugada se hubiese dado "ventaja a un rival del potencial del Barcelona", aunque no quiso hablar de si la derrota había sido injusta. "Sí que no ha sido un partido para perder por 3-1 porque el equipo ha hecho méritos, sobre todo en el segundo tiempo, para empatar", comentó.

El preparador del cuadro valenciano se quejó también de las "muchísimas faltas" que había recibido Gonzalo Guedes y no quiso ser alarmista pese a llevar cinco jornadas sin ganar. "Cuando estás varias jornadas sin ganar no estás feliz y trabajamos para volver a conseguir victorias. Ahora hay que analizar el partido y seguir trabajando para el partido ante el Mallorca", advirtió.