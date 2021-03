Bono cuenta su gol, en Tiempo de Juego: "Hice una carrera y Lopetegui me dijo: '¡Dale, dale!'"

El guardameta del Sevilla Bono fue el héroe inesperado del 1-1 entre el Valladolid y el conjunto andaluz en el José Zorrilla. Su gol en el minuto 94, a la salida de un córner, dio un punto al Sevilla en el último suspiro.



"Es una jugada un poco extraña, el balón me queda ahí. Hice una carrera y Lopetegui me dijo: '¡Dale, dale!'". "He tenido un poco de suerte, estoy muy agradecido", añadió, el guardameta Bono, en Tiempo de Juego, nada más acabar el encuentro.



Bono marca un gol histórico en el 94' y rescata un punto para el Sevilla El guardameta del Sevilla igualó en la última jugada del encuentro. Orellana marcó de penalti tras la revisión del VAR. 20 mar 2021 - 19:56

�� Bono, portero del @SevillaFC, en @tjcope



�� "El gol ha venido en una jugada extraña, pero ha sido increíble"



��️ "He tenido mucha suerte, y estoy agradecido"



�� ¿Andrés Palop? "Su gol fue increíble e histórico" pic.twitter.com/5I85qtYPYK — Tiempo de Juego (@tjcope) March 20, 2021



Bono recordó el inolvidable gol de cabeza de Andrés Palop ante el Shakhtar Donetsk en la Europa League de 2007. "Fue un gol increíble". Finalmente, el portero marroquí comentó que "el equipo no mereció más que una derrota" ante el Valladolid.