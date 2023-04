El Betis consigue la suspensión cautelar de la sanción a Sergio Canales

El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo Número 4 ha concedido este martes al Real Betis la suspensión cautelar de la sanción de cuatro partidos al centrocampista Sergio Canales hasta el fallo definitivo del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), por lo que el cántabro podrá jugar el partido de LaLiga Santander del próximo domingo ante el Cádiz. "El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo Número 4 concede la suspensión cautelar de la sanción a Sergio Canales hasta el fallo definitivo del TAD. ¡Vamos, Sergio!", anunció la entidad verdiblanca en la red social Twitter.

Este lunes, el club andaluz anunciaba que recurriría a la vía de la justicia ordinariapara tratar de que se suspendiese la sanción. El pasado miércoles, Canales fue suspendido cuatro partidos por sus declaraciones sobre el árbitro valenciano Antonio Mateu Lahoz, a quien atribuyó una actuación premeditada en su expulsión el pasado mes de octubre en el duelo de la décima jornada de LaLiga Santander ante el Cádiz en el Nuevo Mirandilla.

Cuatro partidos de sanción a Canales por acusar a Mateu Lahoz de expulsarle premeditadamente El cántabro fue expulsado en Cádiz por Mateu Lahoz por pedirle un minuto más de descuento. Meses después, preguntado por la roja aseguró que el colegiado la tenía premeditada. 29 mar 2023 - 17:22

En aquella ocasión, Canales vio dos amarillas seguidas en el descuento del encuentro. Hace poco más de un mes, el internacional español se refirió a aquella expulsión, después de que el colegiado valenciano dirigiese también el duelo entre el Betis y el Real Valladolid. "Tenía claro que ni siquiera iba a dirigirme a Mateu Lahoz. Aunque soy el capitán, hoy no iba a hablar con él. Creo que la expulsión en Cádiz estaba premeditada. Ni siquiera protesté", dijo después de ese otro partido.

El Comité de Competición decidió sancionar esas declaraciones porque "la atribución de la premeditación al colegiado -esto es,

señalar que había pensado la decisión de manera detenida y cuidados antes de adoptar- cuestiona de manera evidente su imparcialidad y honradez al imputársele una suerte de actitud fraudulenta al adoptar la decisión", dice el expediente.

Canales ya cumplió el primero de sus cuatro encuentros de sanción el domingo, cuando los de Manuel Pellegrini se enfrentaron al Atlético de Madrid en el Cívitas Metropolitano en un choque en el que se impusieron los rojiblancos (1-0).

El recurso del capitán bético se basó en que no pronunció la palabra "premeditada", sino que dijo un término "ininteligible" y que "lo que pretendía decir era que había sido sancionado de manera precipitada (las dos tarjetas fueron muy rápidas y no me dio tiempo a hablar con él), considerando que afirmar que el árbitro se precipitó, entraría dentro de los límites de la libertad de expresión", algo que acreditó con vídeos de declaraciones hechas en días posteriores.

"Este Comité, tras haber efectuado una pormenorizada valoración probatoria de la prueba videográfica obrante en el expediente, puede concluirse que la palabra utilizada por el Jugador para calificar la acción arbitral, fue “premeditada", afirmaba Apelación.



El Comité añadía que "la imputación al Colegiado de una actuación parcial e intencionada, excede de la libertad de expresión, del derecho a la crítica, y constituyen un ataque inaceptable a la credibilidad del colectivo arbitral, de modo que no pueden quedar amparadas bajo el paraguas de la libertad de expresión".