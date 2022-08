El Betis afronta la segunda jornada ante el Mallorca sin inscribir a siete futbolistas

El Real Betis vuelve a afrontar una jornada de LaLiga Santander sin poder inscribir a siete futbolistas. Manuel Pellegrini ha facilitado este viernes la lista de convocados para el duelo de este sábado ante el Mallorca y en ella son muchos los ausentes.

Los jugadores que siguen sin poder tener su inscripición en LaLiga son los fichados en el presente mercado Willian José, Luiz Henrique y Luiz Felipe además de los renovados Claudio Bravo, Víctor Camarasa, Andrés Guardado y Joaquín Sánchez.

Por otra parte, mantiene las bajas de Sergio Canales, Sabaly, Montoya y Víctor Ruiz, este último con molestias en un gemelo. La lista es prácticamente la misma con la que el Betis ganó su primer partido de la temporada frente al Elche.

Pellegrini, "incómodo" sobre las no inscripciones

El técnico chileno asegura que el Mallorca "será un partido difícil, como todos los de LaLiga. Será clave defender bien para no empezar por debajo", aseguró pese a los problemas que tendrá en defensa por las ausencias.

Por otra parte, evitó hablar de los no inscritos: "es una situación incómoda, por no jugar y por no saberse el futuro". Ve con buenos ojos alguna nueva venta "si se hace para ayudar", pero se mantiene a la espera de que el mercado eche el cerrojo el próximo 1 de septiembre: "A ver qué sucede", pero tiene claro que no puede delegar el peso de la temporada a los canteranos con los que está teniendo que completar las convocatorias: "a los canteranos es complicado exigirles si el club quiere conseguir algo", sentenció Pellegrini.