Benzema, en una entrevista: "Sueño desde niño con ganar el Balón de Oro"

Karim Benzema ha concedido una entrevista al diario 'AS' a poco más de 24 horas de disputar la final de la Liga de Naciones ante la Selección española. El delantero, además, habla también de su reciente nominación al Balón de Oro, un galardón con el que sueña desde hace tiempo. "Sueño desde niño con ganar el Balón de Oro", ha reconocido.

Acerca de la final de este domingo ante España, Benzema espera que se vea "un partidazo". "España es un equipo muy joven, pero con mucho talento y espero que veamos un partido disputado y bonito, que haga feliz a la gente que es lo que queremos los jugadores", ha contado.

El delantero francés está en el mejor momento de su carrera y, como reconoció Javier Tebas en El Partidazo de COPE, se ha convertido en la estrella de LaLiga, tras la reciente marcha de Leo Messi. "Ahora la gente disfruta de mi fútbol y me siento feliz y muy orgulloso. Eso es lo que me da fuerza para intentar cosas sobre el césped, porque siento ese apoyo de la grada y eso me lleva a tratar de hacer cosas bonitas.", ha asegurado.

Además, sobre la afición del Real Madrid, Benzema ha reconocido que es "muy exigente". "Jugamos en el Real Madrid, que es el sueño de todos. La afición va al Santiago Bernabéu para ver cosas que no se ven en otros estadios, y eso siempre hay que tenerlo presente", ha dicho.