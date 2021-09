Bellerín: "Mi padre me obligaba a ponerme la camiseta del Betis"

El defensor internacional Héctor Bellerín ha declarado este jueves, en su presentación como futbolista del Real Betis, que el beticismo "es un sentimiento que desde pequeño" le ha inculcado su padre, pues aunque "era un poco chaquetero", su progenitor le "obligaba a poner(se) la camiseta del Betis".



Por eso, por "poder hacerlo feliz" jugando en el club verdiblanco, "cumpliendo un sueño que es suyo", dijo que le "hace mucha ilusión" llegar al Betis, más que nada porque"a dos semanas del final del mercado parecía complicado" poder venir por la situación económica del club, "pero se hizo realidad: el fútbol no es sólo dinero, el sentimiento es importante", dijo.



Bellerín ha admitido que habló a su llegada con el entrenador bético, el chileno Manuel Pellegrini, quien le "ha dado una calurosa bienvenida al club" y a quien informó de que ha "realizado una pretemporada muy completa en Londres", por lo que está "físicamente al cien por cien y disponible" para debutar el lunes en Granada.



El lateral diestro llega cedido por un año y sin opción de compra por el Arsenal inglés y no pretende más que "disfrutar del fútbol, de los entrenamientos y de la ciudad, viviendo el día a día", ya que "ciertas cosas en el fútbol" como una posible continuidad en el Betis "no sólo dependen del jugador".



Bellerín, que ha sido compañero en el Arsenal del exbético Dani Ceballos, le lleva "diciendo hace tiempo" al centrocampista del Real Madrid "que vuelva al Betis", aunque está lesionado desde el primer partido de los Juegos de Tokio, así que "lo más importante ahora para él es estar al cien por cien cuanto antes".



Antonio Cordón, director deportivo del Real Betis, ha querido "felicitar al club y en especial al vicepresidente", José Miguel López Catalán, por el fichaje "de esta figura mundial y europea", algo que "era importante para cubrir la necesidad" generada por la grave lesión del senegalés Youssouf Sabaly, lateral derecho fichado este mismo verano. El presidente Ángel Haro, por su parte, le ha dado a Bellerín "la bienvenida a un club con alma", aunque al jugador catalán "no hace falta decírselo, porque su padre seguro que ha hecho un buen trabajo".