Bellerín y Marcos Alonso, presentados como nuevos jugadores del Barcelona

Héctor Bellerín y Marcos Alonso han sido presentados como nuevos jugadores del FC Barcelona, en un acto conjunto en la Ciudad Deportiva de Sant Joan Despí. Los nuevos laterales del cuadro blaugrana, ambos procedentes de la Premier League, han sido acompañados por Joan Laporta, mientras lucían su nueva camiseta.

Primero llegó la de Bellerín, recién llegado del Arsenal, del cual Joan Laporta valoró positivamente varias facetas de su vida personal. "Es una persona que ha reivindicado varios valores, como son los de la inclusividad o la sostenibilidad. Valores que queremos implementar aquí, en el Barça", señaló el presidente del Barcelona. Luego llegó el turno del nuevo jugador blaugrana, acompañado por su familia.

??Acaba de firmar @HectorBellerin su contrato de un año con el Barça. Mañana aún NO debutará porque Xavi cree que tanto él como Marcos Alonso deben coger un poco más de rodaje. @ESPORTSCOPE@partidazocope@tjcope@deportescopepic.twitter.com/piOiGHv8IE — Helena Condis Edo (@HelenaCondis) September 6, 2022

"Estoy muy emocionado de volver a Barcelona. Siempre he soñado con poder volver. Había momentos en los que parecía que iba a ser posible. Luego no podía ocurrir, pero yo siempre estaba esperando y tenía la intuición de que pudiese darse. Es un sueño hecho realidad", comentó el ex lateral del Betis, que se marchó de La Masía en juveniles para firmar por el Arsenal.

A la hora de mandar un mensaje a la afición, Bellerín quiso ser ambicioso. "Lo que quiere es que la afición disfrute. Porque eso es el fútbol, que todos disfruten, jugadores y afición. Hay que dejar al equipo en lo más alto, que es donde debe de estar en todo momento", apuntó el nuevo lateral derecho del Fútbol Club Barcelona.

Marcos Alonso: "Hay que ayudar a los jóvenes"

Luego llegó el turno de su nuevo compañero, de Marcos Alonso. Laporta comenzó hablando de su padre y abuelo, que también jugaron en el Barcelona: "Además del talento da continuidad a una saga, a un linaje, de jugadores del Barça. Su bisabuelo y su padre han jugado en el club. Todos recordamos el gol antológico de tu padre a centro de Julio Alberto. Tenemos un gran recuerdo de esa Copa". También quiso revindicar varias virtudes suyas en el campo, como el lanzamiento del balón parado.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

???? @MarcosAlonso03, en su presentación como nuevo jugador del @FCBarcelona



???? "Tener esta oportunidad es lo que siempre hubiese querido desde que era un niño y mi padre me traía al Camp Nou"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/s3krsdPhb2 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 6, 2022

Cuando llegó su turno de palabra, el nuevo jugador blaugrana señaló lo "contento" que se encontraba. "Tener esta oportunidad es lo que siempre hubiese querido desde que era niño y mi padre me traía aquí.. Quiero lograr muchos éxitos", apuntó el internacional español.

Por último, al ser preguntado sobre lo que puede aportar al equipo, dejó claro lo importante que es el grupo en su opinión. "Es un equipo joven, hay que ayudar a los jóvenes todo lo que se pueda, conocía a bastantes compañeros", concluyó Marcos Alonso.