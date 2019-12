Bartomeu: "Reivindicar pacíficamente es compatible con el fútbol; no veo motivos para suspender el Clásico"

Josep María Bartomeu, presidente del Barça, no teme por la seguridad del Clásico que se jugará en el Camp Nou el próximo miércoles 18 de diciembre: "No estoy preocupado. Hacer un acto reivindicativo de forma pacífica y serena es compatible con un partido de fútbol. El control del estadio es del club, el socio es libre de exhibir lo que quiera, no hay restricciones. Sin insultar, se puede mostrar cualquier símbolo de forma pacífica", comentó el máximo dirigente del club azulgrana en una entrevista emitida este sábado al programa 'El Suplement' de Catalunya Radio.

"En ningún caso se debe supender", afirmó tajante un Bartomeu que no encuentra "ningún motivo" para hacerlo, aunque sabe que los socios y resto de aficionados acudirán al Camp Nou al Clásico "para animar y reivindicar", volviendo a recordar que "todo es complatible".

Por otra parte, deslizó la posibilidad de que Leo Messi siga en el Barça más allá de la finalización de su contrato en juniot de 2021: "Me gustaría firmarle algún contrato más. Aún tiene mucho recorrido, no tiene ningún problema en seguir con el Barça". Y mostró su seguridad de que "Leo jugará aquí hasta que se retire. El Barça es el club de su vida".

Tampoco mostró dudas de que el futuro del entrenador Ernesto Valverde sea "feliz" en el Barça, aunque no se atrevió a pronosticar cuál será su futuro. Valverde tiene contrato también hasta junio de 2021: "La próxima primavera hay opción de la cláusula de salida por ambas partes. Su futuro depende de muchas variables, el esfuerzo y el agotamiento es elevado. Pero está ilusionado por que salga bien esta temporada", comentó.