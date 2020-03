Bartomeu: "Desde el día 14 no tenemos ingresos, pero tenemos un cojín"

Josep María Bartomeu ha concedido en la mañana de este martes una entrevista a Catalunya Radio donde ha analizado el momento que atraviesa el Barcelona y sobre todo después del comunicado de la plantilla del primer equipo de fútbol donde aceptaban rebajarse el sueldo un 70% aunque criticaban la forza de actuar del club.

Sobre ese comentario de la plantilla, el presidente Bartomeu ha asegurado que "ha habido gente del fuera del club y dentro del club que sin tener toda la información ha hablado demasiado". No ha dicho nombres, pero añade que "hace un ruido que no nos gusta". Bartomeu, además, ha repetido que los jugadores estaban de acuerdo con esa medida desde el primer momento.

En relación a la situación económica, Bartomeu apunta que no tienen ingresos "desde el día 14, pero tenemos un cojín" y añade que "se interpreta como que tomamos medidas desesperadas y no. El Barça ha hecho lo que la mayoría de clubes como el Bayern o la Juve". Terminar diciendo que para él "lo más importante es que el Barça siga adelante, que seguirá y la viabilidad, que es viable".

Este lunes el Barcelona emitía un comunicado donde explicaba que se había llegado al acuerdo con la plantilla de fútbol y con la mayoría de la plantilla de baloncesto. Sobre este tema, el máximo dirigente blaugrana está convencido de que "poco a poco estos que todavía no han contestado, que no han dicho que no, es que no han respondido. Cuando lo hagan evidentemente será afirmativo".