El Barça vuelve a exceder el límite salarial y no podrá fichar en enero si no ahorra

El pulso entre LaLiga y el FC Barcelona no cesa. Pero el Barca, en este momento, no podría fichar ningún jugador en el próximo mercado de Enero si antes no hay salida de jugadores y ahorros, o ingresos extraordinarios ( más palancas ). El club vuelve a estar excedido en su límite salarial y, por tanto, vuelve a las andadas de este verano. El famoso 1-4, que ahora no es poder invertir 1 euro de gasto por cada 4 de ahorro, sino poder gastar 4 por cada 10 de ahorro.

LaLiga ha flexibilizado sus normas de este verano para el próximo mercado de Enero y permitirá a los clubes excedidos invertir en fichajes el 40 % de lo que ahorren cuando antes sólo era el 25 %. Sin embargo, el FC Barcelona no reconoce estar excedido ni tener comunicación alguna de LaLiga a este respecto. Se producirá cuando pretendan fichar un jugador o cuando llegue la actualización de Fair Plays del mercado de invierno, como cada año. Para el Barca continúan en el 1-1. Para LaLiga, no.

¿ Por qué estaría el Barca excedido a criterio de LaLiga ?. Porque el FC Barcelona presupuestó llegar a cuartos de final de la Champions y ha sido eliminado en la Fase de Grupos. Eso supone no jugar los octavos, ganar la eliminatoria y jugar los cuartos. En términos de ingresos supone una merma de mínimo 30 millones de euros. El Barca argumenta que esta merma la puede compensar llegando a la Final de la Europa League e incluso, ganándola.

Pero la normativa de LaLiga no permite que esto sea computable como una previsión de ingreso puesto que en las tres últimas temporadas el Barca no llegó nunca a la Final de la Europa League, entre otras cosas porque jugaba la Champions.

¿Le sirve al Barça con la salida de Piqué?

El Barca, por otra parte, aduce ante LaLiga que ha producido el ahorro de la salida de Piqué, que en términos de Fair Play ( media temporada ) le supone un alivio de 8 millones de euros y, por otra parte, añade que también se ahorrará las primas de la Champions con los jugadores. Pero claro, si por otra parte estás argumentando que llegarás a la Final de la Europa League, también habrá otras primas a pagar a los jugadores, sustitutivas de las anteriores.

Y finalmente, en este cuerpeo y combate permanente entre Barca y LaLiga, el FC Barcelona intenta que LaLiga no le compute las primas que el Barca tiene presupuestadas pagar a sus jugadores en el caso de ganar La Liga, acogiéndose a la misma norma de que en las tres últimas temporadas el Barca no ha ganado La Liga. Pero el órgano de Control económico de La Liga, le vuelve a decir al Barca que fue el propio club el que presupuestó e incluyó ese gasto voluntariamente y que La Liga se lo autorizó como posible. Querer ahora quitar la cantidad global que el club tenga presupuestada pagar a sus jugadores en el caso de ganar la Liga, para ahorrar y usar ese dinero en fichajes, tampoco se lo permiten.

La situación por tanto es de tensión absoluta. La Liga considera que el Barca quiere hacer trucos y triquiñuelas permanentementes para fichar por encima de su límite y resistirse a hacer la bajada de coste de plantilla que debe, y el Barca cree que La Liga está torpedeándole cada paso que da para tener margen de maniobra. Siempre con la Superliga sobrevolando por la cabeza de la directiva catalana. En La Liga siempre remiten a la normativa de control económico aprobada por la Comisión Delegada (14 clubes: 7 de primera y 7 de segunda) y publicada en la web de la LaLiga para general conocimiento de todo el mundo.

No es nada contra el Barca, sino para todos. Laporta cree que LaLiga no puede, en mitad de un presupuesto, intervenir la maniobrabilidad del club puesto que si en algunas partidas se producen menos ingresos, como la eliminación de la Champions, hay otras que están ingresando más como ticketing, venta de camisetas o ahorros como el de Piqué.

Recordemos que para inscribir a Koundé, tuvieron que avalar 11 millones de euros Laporta y Olivé y que la inscripción del jugador se retrasó varias jornadas. Así de ahogado llegó el Barca, pese a los 717 millones de euros de ingresos extraordinarios ( palancas) que obtuvo este verano.

El Barca entiende que hasta la próxima temporada, que haya que volver a fijarle un nuevo límite salarial, el club blaugrana puede gastar en nuevos jugadores exactamente el mismo dinero que ahorre con salidas de jugadores. Haciendo un caso muy práctico y muy simple. Con la salida de Piqué hay un ahorro de 8 millones y el Barca considera que puede volver a gastarse esos 8 millones en otro jugador por media temporada.

Y LaLiga considera que, por todos los conceptos explicados anteriormente, como estará excedido en Enero, cuando como a todos los equipos se le actualice su límite salarial, sólo podría gastarse con la nueva norma más flexible un 40 % de esos 8 millones; es decir 3,2. Con la norma anterior solo podría gastarse 2 ( 25 % ) o 2,7 ( 33% ) en el caso de ser un jugador franquicia como era el caso de Piqué. Los jugadores franquicia son aquellos cuyo salario más amortización suponen más de un 5 % de presupuesto de gastos de la totalidad de la primera plantilla.

El deseo del Barca sería fichar un lateral derecho en el mercado de invierno.

El cambio de discurso de Laporta

De hecho, fíjense el cambio de discurso de Laporta, que tras ser eliminados de Champions , dijo que iban a mirar reforzar el equipo en Enero





Y semanas después, el Presidente ya tuvo que cambiar el discurso, cuando la LaLiga empezó a enseñarle la luz roja del semáforo de fichajes.





En cualquier caso, el problema principal que le viene al Barca será la próxima temporada, cuando con la nueva norma “anti-palancas” aprobada recientemente por LaLiga, ya no tenga mas remedio que rebajar el coste de plantilla en 150-160 millones de euros, pese a que haga nuevas palancas, que en el caso de ser por anticipar ingresos futuros tendrá una incidencia en su Fair Play muchísimo menor que el que se le permitió el pasado verano.

Ese sí que va a ser el combate del verano. Una dieta de adelgazamiento obligada para quitarse 150 kilos de gastos en plantilla. Caso contrario, sólo podrá gastar en fichajes el 40% de lo que ahorre.