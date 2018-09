Barça y Atleti, molestos por la ausencia de Messi y Griezmann en la nominación al Premio 'The Best'

El Barcelona y el Atlético de Madrid han dejado claro en sus cuentas de Twitter que no comparten la decisión de dejar fuera a Messi y Griezmann del Premio 'The Best'.

En su cuenta oficial, el Barcelona ha publicado una imagen del jugador argentino con las frases en inglés, "no doubt for Barça Fans. He is the best. Period".

No doubt for Barça Fans.

He is the best.

Period. pic.twitter.com/Ly2i5IczSE — FC Barcelona (@FCBarcelona) 3 de septiembre de 2018

En el equipo rojiblanco han publicado una fotografía del jugador francés junto a los tres títulos que ha obtenido este año, Mundial de Rusia, la Europa League de la pasada temporada y la Supercopa de Europa, junto a un conciso y claro mensaje, "sin palabras".

Hay que recordar que los tres futbolistas que la FIFA ha nominado para el Premio 'The Best' son Luka Modric, Cristiano Ronaldo y Mohamed Salah.