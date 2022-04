Bale se cae de la lista para viajar a Pamplona

Gareth Bale es baja de última hora en la convocatoria de Carlo Ancelotti y no viaja con la expedición madridista a Pamplona, donde el Real Madrid se enfrenta a Osasuna en El Sadar a las 21:30 horas.

Ancelotti confirma que dará descanso a Modric y cuenta con Benzema para el partido ante Osasuna El italiano ha desvelado que ve síntomas de cansacio en Modric y por eso le dará descanso en el partido ante Osasuna. Sobre las cuentas por el título: "LaLiga todavía no acabó". 19 abr 2022 - 13:58

??ÚLTIMA HORA | @realmadrid



?? Bale, causa baja y no entra en la convocatoria para jugar en Pamplona.#RealMadrid#Balepic.twitter.com/X3caj8M9Jz — Tiempo de Juego (@tjcope) April 20, 2022

"Gareth Bale no estará disponible para el encuentro que disputará hoy el Real Madrid contra Osasuna en El Sadar, correspondiente a la 33ª jornada de Liga", informa de forma escueta el club blanco en un comunicado.



Sin determinar la dolencia que vuelve a dejar fuera a Bale, el futbolista galés aumenta las bajas del Real Madrid en Pamplona. No podrán jugar por lesión Casemiro, Ferland Mendy, Marcelo, Jesús Vallejo, Eden Hazard, Luka Jovic y Mariano Díaz. Y Ancelotti concedió descanso a Luka Modric y no cambió de opinión para incluir al croata en la convocatoria tras conocer el nuevo percance de Bale.



La lista de convocados se reduce a 19 jugadores con la presencia de dos jugadores del Castilla:



Porteros: Courtois, Lunin, Fuidias.



Defensas: Dani Carvajal, Militao, Alaba, Nacho, Rafa Marín.



Centrocampistas: Kroos, Fede Vaverde, Camavinga, Dani Ceballos, Lucas Vázquez, Isco.



Delanteros: Marco Asensio, Rodrygo, Vinícius, Benzema, Latasa.