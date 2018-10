El Atlético ya le ha preguntado al CTA por los usos del VAR

La Cadena COPE ha podido confirmar este lunes que el Atlético de Madrid ya le ha enviado al Comité Técnico de Árbitros ese escrito con el que busca que le aclaren los diferentes usos y consultas que se ha hecho del VAR en jugadas similares a la del posible penalti de Casemiro por mano.

El Comité Técnico que preside Velasco Carballo va a contestar amablemente a esa petición, pero lo harán en privado. En esa contestación, el Comité no va a entrar a juzgar jugadas concretas. Es decir, si el Atlético espera que les especifiquen si dicha acción fue o no mano, se quedará con las ganas. El Comité le va a explicar al club rojiblanco que el VAR no entra a juzgar situaciones ya interpretadas por el árbitro en el campo, tal como ocurrió con Martínez Munuera.

Este domingo, Tiempo de Juego informó de que el Atlético de Madrid fue el único equipo de Primera División que declinó la propuesta del CTA de recibir charlas de VAR, alegando que la mayoría de sus futbolistas ya eran internacionales y, por lo tanto, conocían la tecnología.