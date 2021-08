El Atlético de Madrid renueva a Marcos Llorente hasta 2027

Comunicado oficial

"Marcos Llorente ha renovado su contrato con nuestro club hasta 2027. El jugador madrileño, de 26 años de edad, ha ampliado su compromiso por tres campañas y continuará vistiendo nuestra camiseta durante seis temporadas más.

El '14' rojiblanco debutó en partido oficial el 18 de agosto de 2019, en un duelo que concluyó con triunfo frente al Getafe en el Wanda Metropolitano. Hasta este momento, Marcos Llorente ha disputado 82 partidos vistiendo la elástica atlética, de los cuales solo ha perdido el 13%. Es un centrocampista que destaca por su polivalencia, por su faceta goleadora y por su habilidad como asistente. De hecho, la pasada temporada marcó 12 dianas y repartió 11 pases de gol en LaLiga, siendo el máximo asistente de nuestro equipo en la competición.

Llegué al @Atleti con mucha ilusión hace dos años. Desde entonces, he recorrido un camino en el que he crecido como futbolista y como persona, me he caído y levantado, he encontrado una segunda familia y hemos vivido momentos inolvidables. pic.twitter.com/h7TGEFZ2dB