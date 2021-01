Asier Garitano, principal candidato para sustituir a Míchel

Míchel, entrenador del Huesca, puede estar ante sus últimas horas en el banquillo del equipo después de caer 0-2 ante l Betis en la 18ª jornada. El equipo oscense es último de LaLiga Santander con 12 puntos y una sola victoria; además esta semana cayó eliminado en la segunda ronda de la Copa del Rey ante el Alcoyano, contra el que perdió 2-1.

���� Míchel, entrenador del @SDHuesca, tras la derrota



��️ "Me preocupa la derrota, no mi situación"



➡️ "Mi futuro en el club no depende de mí"



"Estoy mal por el Huesca, no por mi situación personal"