Asensio muestra su recuperación dos semanas después de operarse

Marco Asensio ha mostrado en un vídeo en redes sociales cómo va su recuperación de la grave lesión sufrida el pasado 27 de agosto frente al Arsenal. El jugador fue operado hace escasas dos semanas, y a través de este vídeo se mostraba caminando con muletas a un paso lento en el jardín de su casa.

El mallorquín sufrió una rotura de ligamento cruzado y del menisco externo de la rodilla izquierda. Le lesión mantendrá a Marco alrededor de los 6 meses fuera, por lo que podría llegar al último tramo de la temporada.

En el vídeo mostraba el siguiente mensaje a sus seguidores: "Dos semanas desde la operación. Paso a paso sigo avanzando en la recuperación. Gracias por el apoyo. ¡Seguimos!".

Dos semanas desde la operación. Paso a paso sigo avanzando en la recuperación. Gracias por el apoyo. ¡Seguimos! ���� / Two weeks since the operation. Step by step I advance in my healing. Thanks for the support. We keep on! ���� pic.twitter.com/2ZSVcJu9pP