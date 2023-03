Arnau Tenas habla sobre su encontronazo con Carvajal: "Lo que pasa en el campo, se queda en el campo"

El último Clásico de Liga, del pasado 19 de marzo,dejó una imagen conflictiva sobre el verde del Spotify Camp Nou, un pique entre Arnau Tenas y Carvajal. El cancerbero culé que se encuentra concentrado con la sub 21 ha ofrecido una entrevista a Catalunya Radio explicando los motivos del enzarzamiento con el lateral del Real Madrid tras un cruze de palabras en el que tuvieron que ser separados por jugadores de ambos equipos y miembros del staff para no ir a mayores.

Una semana después, el portero azulgrana ha hablado sobre el suceso. Tenas ha querido despejar la polémica sin darle mucha importancia y se ha limitado a dejar lo ocurrido sobre el terreno de juego. El portero, además, aseguró que se ha solucionado todo con el lateral madridista.

"Ya está todo arreglado, no tengo ningún problema con él ni con nadie. Son cosas que se quedan en el campo. Estaba yendo a celebrar con los compañeros, vino y lo que me dijo quedará entre él y yo. Lo hablamos y está solucionado. Lo que pasa en el campo, se queda en el campo. No tengo problemas con Carvajal y con ninguno. Pasó aquello y la cosa fue como fue. Pero yo, si no hay problema, no haré nada", ha explicado Arnau Tenas.

El meta blaugrana también habló sobre Leo Messi, expresando su deseo de su vuelta al Camp Nou, una operación nada sencilla. "Como culé, el que no piense que el regreso de Messi será bueno es que no es culé. Es el mejor jugador del mundo", afirmóArnau Tenas, además hablo sobre su compañero Ansu Fati y apuntó que "siempre ha sido un jugador desequilibrante. Ahora está pasando por un momento un poco duro, pero es muy fuerte mentalmente y seguro que lo remonta".

Por otro lado, el guardameta que aún tiene ficha con el filial y no ha disputado ni un minuto con el primer equipo ha manifestado buenas palabras para Xavi. "Transmite mucha confianza, es un técnico muy cercano, que nos trata muy bien. Intento dar el cien por cien para estar preparado. No es problema ir a jugar con el filial y con el primer equipo el mismo fin de semana, haré lo que haga falta por este club", ha dicho sobre el egarense.