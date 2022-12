Arberola Rojas cuenta su calvario: "Pasó por mi cabeza dejar de hacer deporte"

Javier Alberola Rojas, árbitro del comité castellano-manchego que ya se ha recuperado de la operación a la que fue sometido tras la obstrucción de dos venas en la zona de la clavícula, reconoció que por su cabeza pasó el "dejar de hacer deporte" y por tanto no volver a arbitrar.

"Ha habido momentos de mucha incertidumbre. Tenía miedo, el diagnóstico no lo sabes hasta que pasan unos días y los médicos lo ven todo bien. Me puse en escenarios que podían ser malos como el de dejar de hacer deporte. Por suerte ha ido todo bien. Estoy muy contento. El problema está solucionado", declaró.

"Toca resetear y pasar a la siguiente fase, la de concentrarse. Están a la vuelta de la esquina los partidos de Copa y de Liga. Lo peor ya ha pasado. Ese escenario de dejarlo se contempló en su momento pero por suerte he podido rehacerme", señaló en una rueda de prensa celebrada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

"El apoyo está siempre, pero no te das cuenta hasta que estás en el hospital"

Alberola Rojas quiso agradecer el apoyo del Comité, del presidente de la federación Luis Rubiales y de sus compañeros de gremio, con la mayoría de los cuales coincidió en las pruebas físicas previas que completó sin problemas: "Durante todos los meses de hospital y recuperación su apoyo ha sido magnífico, no tengo queja de mis asistentes ni de mis compañeros. Me he sentido muy arropado".

En cuanto a los mensajes de ánimo recibidos, señaló: "Mucha gente ha estado conmigo. Es triste que tenga que pasar esto para que uno vea todo el apoyo que tiene. El apoyo está siempre pero hasta que no estás en la cama de un hospital no lo percibes, no ves cuánta gente te llama y está. Han sido muchas personas. Compañeros, mi presidente, familia, amigos... no sabría quedarme con uno en especial".

Asimismo reconoce que sale "más fuerte" y afirma que se encuentra en una fase de "reflexión": "Yo mismo en el día a día me lo noto, hay situaciones en las que antes iba con un poquito más de miedo y ahora puedo disfrutarlas o hacerlas. Tengo la sensación de disfrutar más de las cosas porque en cualquier momento... una vez que ves esto sabes que la vida hay que vivirla, que solo es una y hay que disfrutarla".



Por otro lado explicó cómo ha sido su vuelta a la acción, algo que sucedió en un amistoso entre el Getafe y el Chivas mexicano: "Fue muy bonito. Encima pude estar acompañado de mi familia, que estuvo en la grada. Mi hermano pudo ejercer de cuarto árbitro. Las sensaciones fueron muy buenas porque no se olvida. Habían pasado ya varios meses pero fue salir al campo y una vez que te vistes de árbitro, muy contento. El partido además salió muy bien".