Cardoner: "La Junta directiva no ha hablado de la posibilidad de dimitir o no"

El vicepresidente primero del FC Barcelona, Jordi Cardoner, ha asegurado que "la Junta directiva no ha hablado de la posibilidad de dimitir o no" y por tanto "vamos a esperar" en relación a la validación de las firmas de cara a la moción de censura contra el presidente Josep María Bartomeu.

���� Jordi Cardoner, vicepresidente del @FCBarcelona_es



�� “La Junta Directiva todavía no ha debatido si dimite o no. No hemos hablado de ello”



"Estamos más unidos que nunca"