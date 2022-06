Anil Murthy revela su infierno en Valencia como presidente: "No se podía vivir, sufría un acoso diario"

Anil Murthy, expresidente del Valencia, ha roto su silencio tras la salida del club che en una amplia entrevista concedida a CNA. El singapurense habla de su etapa en la ciudad del Turia, niega que fuera despedido y da su opinión con respecto a los audios publicados por Superdeporte en los que criticaba al propietario Peter Lim y a varios jugadores y que tanta polémica desataron.

¿Los audios provocaron su marcha?

Anil Murthy dejará de ser presidente y empleado del Valencia

Murthy asegura que ya tenía decidido dejar la presidencia del Valencia antes de que aparecieran las grabaciones filtradas. Además, denunció que estas fueron editadas, empalmadas y sacadas de contexto. Según revela el asiatico, las amenazas de muerte y el acoso diario al que eran sometidos tanto él como su familia "diariamente"le habían hecho tomar la decisión de renunciar al cargo, antes de que se publicaran los audios el pasado 16 de mayo. Estos habrían sido obtenidos en una comida privada a la que asistió junto a varios empresarios.

El club nunca negó la existencia de las grabaciones y ese mismo día publicó una entrevista con Anil Murthy en la que este acusaba a Superdeporte de llevar a cabo una "campaña de desprestigio" contra el Valencia y de haber "publicado ilegítimamente algo que pertenece al privado, sacado de contexto, editado y adulterado". Solo dos semanas después la entidad che anunciaba que "dejaba de ser tanto presidente como empleado del club".

Ahora, Murthy asegura que no quiere conocer por qué el club publicó ese comunicado y defiende que lo que dijo sobre Peter Lim, José Luis Gayá y Carlos Soler se sacó de contexto. "El español no es mi lengua materna, pero puedo hablarlo, ahí es donde hay que tener cuidado", aseguró para negar que llamara "aficionado" al magnate singapurense al que afirma que siempre ha sido "leal" y del que solo puede hablar bien tanto en público como en privado. "Cuando las cosas se calmen, espero tener la oportunidad de hablar con él", continúa.

Infierno como presidente del Valencia

Desde su llegada a la ciudad compartió las críticas recibidas por Peter Lim desde que adquirió el club. Estas se recrudecieron en la última temporada con varias manifestaciones contra el millonario bajo el lema 'Lim Go Home'. "En las calles, la gente en los automóviles te grita todo tipo de insultos. Al cruzar la calle, te gritan. En los restaurantes, la gente se te acerca y te dice: 'Eh, vete a tu casa, ¿qué haces aquí?' Es un acoso diario", lamenta.

Además, desvela que tanto él como su mujer y sus hijos han recibido amenazas de muerte y que aunque nunca temió por su vida, si tenía pesadillas con lo que podría haberle sucedido a su hijo pequeño. "Mi otro ahora tiene 15 años... Otros le dicen: 'Es culpa tuya, venís todos a Valencia'... Intenta mantener la calma, pero al rato él también se enfada".

"Empeoró exponencialmente este año... Era invivible. Si no fue en la calle, fue en las redes sociales", explica y añade que todos los años tenía que cambiar su número de teléfono móvil.

¿Por qué no se fue antes?

La razón por la que no dejó antes la presidencia fue porque quería ver el proyecto funcionar. "Pasamos por el COVID-19, bajando la deuda y estuvimos cerca de arreglar las cosas para empezar a construir de nuevo. Y estábamos llegando".

Sin embargo, una discusión con su esposa le obligó a tomar la decisión de marcharse al final de la temporada: "Discutimos que era hora de que dimitiera porque no es una vida. No podemos salir a comer a ningún lado. Vamos a un restaurante, la gente te acosa, incluso en restaurantes de renombre, te escondes en una habitación privada en algún lugar. No puedes caminar por las calles. Tengo miedo de ir al supermercado porque viene gente… no es que tenga miedo por mi vida, no es una vida para llevar".

Murthy también desvela que el equipo si le apoyó y le mostró su cariño: "La mayoría de ellos me enviaron mensajes para agradecerme mi amistad, cómo estuve cerca de ellos cuando la cosa estaba difícil".