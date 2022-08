Ancelotti: "Tchouaméni y Camavinga no han mostrado la calidad que veo en los entrenamientos; la camiseta pesa"

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, habló después de la victoria de los blancos ante el Almería en la primera jornada de Liga. El italiano fue preguntado en Movistar por la titularidad de Camavinga y Tchouameni, en un once titular en la que hubo varias rotaciones: "La segunda parte hemos tenido más control y más oportunidad. Camavinga y Tchouameni no han mostrado la calidad que se ve en los entrenamientos, es normal, son muy jóvenes y la camiseta pesa. Es un precio que tenemos que pagar pero lo pagamos con gusto porque son muy buenos. He quitado a Camavinga porque tenía tarjeta y no quería jugar con diez".

Sobre los minutos jugador por Eden Hazard y la victoria sufrida Ancelotti reconoció que costó: "He visto bien a Hazard, aunque no era fácil porque no había espacio. Estoy contento por el partido aunque no haya sido espectacular".