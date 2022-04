Ancelotti sigue dando positivo en COVID-19 y no estará en Balaídos

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, no estará este sábado ante el Celta en el banquillo de Balaídos. El entrenador italiano lleva varios días con coronavirus y, tras someterse al test de este sábado por la mañana, no ha arrojado un resultado negativo por lo que no podrá estar finalmente en el partido.

El encuentro lo dirigirá su hijo, Davide Ancelotti, quien es el segundo entrenador del equipo. El RealMadrid canceló este viernes la rueda de prensa previa al partido y, a pesar de que en el club blanco tenían esperanzas de que pudiera llegar al partido, finalmente no ha sido así y deberá guardar cuarentena unos cuantos días más.