Ancelotti: "El Real Madrid no tiene una identidad clara porque no quiero tenerla"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que su equipo "no tiene una identidad clara" porque "no quiere tenerla", afirmando que sí tiene "fútbol", algo que tratarán de demostrar este domingo ante la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu, además de señalar querespeta las palabras del consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, criticando el arbitraje del derbi de Copa del Rey.

"Fue un partido competido, igualado, reo que merecimos ganar. El resto son asuntos de los que no voy a hablar. El único sistema que conozco es el sistema que meteré mañana", declaró en rueda de prensa. "No he leído nada, he oído algo, y ya está. De este tema prefiero no hablar. Yo lo único que puedo decir es que mi carácter me hace respetar todas las opiniones", añadió.

Por otra parte, el técnico blanco restó importancia a las críticas a la falta de un estilo concreto de su equipo. "También lo dijeron cuando ganamos la 'Champions' el año pasado. El fútbol lo tenemos; a veces lo hacemos bien y a veces menos. El Real Madrid no tiene una identidad clara en su fútbol por la simple razón de que no quiero tenerla. Quiero tener un equipo que sepa hacer muchas cosas. El fútbol lo tenemos", señaló.

Además, habló del estado de Vinícius, protagonista esta semana después de que apareciese un muñeco con su camiseta colgado cerca de la Ciudad Real Madrid. "Preparó el derbi como todos los partidos, concentrado. Lo he visto bien, ha hecho un trabajo muy duro en el partido; ha corrido mucho, ha tenido errores, ha fallado, pero el final ha marcado", manifestó.

El preparador italiano, que aseguró que Rodrygo es "ideal para jugar detrás del delantero", afirmó que Dani Carvajal "lo hizo bien" en la primera parte de la temporada. "Ahora vuelve de una lesión que ha tenido. Como siempre, confiamos en él, porque es un lateral muy fiable y tiene mucha experiencia. Está disponible para el próximo partido, y Alaba y Tchouaméni estarán contra el Valencia", expresó.

"Camavinga tiene la misma actitud que todos. Tengo una plantilla muy buena, no hay nadie que baje los brazos por no jugar. En este momento, Camavinga lo ha hecho muy bien, también Asensio y Ceballos. Es un momento en el que necesitamos la ayuda de todos", prosiguió.

Sobre su rival de este domingo, recordó que "está jugando muy bien y tiene muy buena dinámica, con una identidad muy clara". "Será un partido difícil. Tendremos que mejorar en la primera parte. Respecto al partido contra el Atlético, será importante hacer un partido completo en el aspecto defensivo y ofensivo porque la Real Sociedad juega muy bien", insistió.

Para tratar de conseguir la victoria, contarán con el calor de su público en el Santiago Bernabéu. "Está claro que la afición nos ayuda. Me pasaron momentos muy bonitos el año pasado, mostraron mucha confianza. La afición nos ayuda en los momentos de dificultad", expresó.





En otro orden de cosas, Ancelotti habló sobre el papel de los árbitros. "El trabajo del árbitro es un trabajo muy complicado. Parecía que con el VAR podría ayudar, y en algunas cosas ha ayudado. Por ejemplo, ya no se habla de fueras de juego. En las decisiones subjetivas puede crear problemas y polémica. Si comparamos con los años setenta y noventa, la corrupción no existe en este momento. A veces fallan, pero en general en Europa, el arbitraje ha mejorado muchísimo", subrayó.

Por último, habló sobre los rumores que sitúan a su hijo Davide, ahora miembro de su cuerpo técnico, en el Everton. "Davide quiere ser entrenador y algún día pasará esto, pero no son estos días. Está muy bien aquí. El día que yo pare de entrenar o cuando él decida puede irse. Tiene que hacer su carrera y tiene capacidad de hacerlo. De momento, queremos terminar el trabajo aquí, que todavía no ha terminado", concluyó