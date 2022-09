Ancelotti: "Nunca pensamos en fichar más jugadores en este mercado"

Cerrado el mercado veraniego de fichajes, Carlo Ancelotti se mostró satisfecho con la plantilla con la que encara la temporada y aseguró que tras la llegada de Antonio Rüdiger y Aurélien Tchouaméni, el Real Madrid"nunca" pensó en fichar más, y valoró que finalmente Marco Asensio no se haya marchado.



"Hemos evaluado sobre todo la salida porque creo que el mercado de entradas con el fichaje de Tchouaméni estaba cerrado y nunca pensamos en fichar otros jugadores. En salidas hemos evaluado la de Casemiro, de Asensio. El mercado ya ha cerrado, esta es la plantilla y estoy satisfecho porque jugadores que pensaban salir puedo contar con ellos, siempre han cumplido y lo van a hacer este año. Hay muchos que les queda un año de contrato pero en absoluto es un problema para ninguno", apuntó.



En el caso de Asensio, el técnico madridista respira tranquilo al disponer de una variante más ofensiva, ya que en caso de que se hubiese marchado no habría llegado ningún fichaje en su lugar. "Marco está contento de quedarse, conoce muy bien la plantilla y le conocemos. El año pasado lo hizo muy bien, nos ayudó a competir en LaLiga y la Champions. Va a tener sus minutos y oportunidades, va a cumplir", auguró 'Carletto' sobre un jugador que fue el tercer máximo goleador de su plantilla el pasado curso.

"El éxito del año pasado fue en parte por los que entraron desde el banquillo"



Para Ancelotti no condiciona nada que varios integrantes de su plantilla estén en el último años de sus contratos. "Está bastante claro el futuro de este club y de estos jugadores. Lo que puede pasar con Modric, Kroos, Karim o Nacho que se quieren quedar hasta el final de su carrera. Es el objetivo del club y el de ellos, ahí no hay problema". "Tenemos muchos jugadores que llegan al final de contrato porque los clubes están más concentrados en la economía, no quieren arriesgar con el futuro. Pero para nuestros veteranos el futuro es bastante claro", apuntó.



En el caso de otros jugadores que esperaban una salida, como los casos de Mariano Díaz o Álvaro Odriozola, el técnico italiano aseguró que una vez confirmado que se quedan, contará con ellos y podrán tener opciones de sumar durante la temporada. "Cada uno tiene su opinión, jugar siempre en un equipo que no compite como el Real Madrid en todas las competiciones o jugar menos pero siendo importante. Para mí no es importante el número de partidos que se juegan, si no el tipo de partidos que juego y lo que soy capaz de hacer. En la plantilla todos están motivados porque jugadores que han jugado muy poco han sido determinantes. El año pasado ha sido un éxito y gran parte fue por jugadores que entraron desde el banquillo y cambiaron la dinámica", sentenció.