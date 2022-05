Ancelotti: "La mejor manera de respetar al rival es dar lo máximo en el campo"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, aseguró que la "autoestima" de sus jugadores "ha crecido mucho en los últimos tiempos" después de golear al Levante (6-0) a dos semanas para disputar la final de la Champions contra el Liverpool en París, una "buena señal" para seguir ganando confianza en busca de la decimocuarta Copa de Europa.

"Llegamos bien a la final porque la autoestima ha crecido mucho en los últimos tiempos. Tenemos este reto de jugar la final, hemos ganado la liga y ahora falta tiempo, pero tenemos que tener la intensidad y compromiso para ello. Hoy el equipo ha dado señales muy buenas en este sentido porque ha trabajado muy bien en el campo", analizó tras la goleada contra el Levante, al que deseó que pronto vuelvan a ascender.

"Antes de empezar tengo que decir que hoy para el Levante es un día triste y quiero mandar un mensaje de apoyo para su entrenador Alessio, que es italiano, y para el club. Estoy convencido de que pronto volverán a Primera División", añadió Ancelotti antes de ser preguntado por Vinicius y Benzema.

"Lo han hecho muy bien, combinando esta noche como lo han hecho durante toda la temporada. El mérito (suyo) es de un trabajo que el equipo hace para que ellos puedan mostrar su calidad. El tiempo también ha ayudado a los dos a buscarse y se entienden muy bien en este sentido", comentó el de Reggiolo.

Sobre el relevo en la portería, Ancelotti desveló que "Lunin va a jugar contra el Cádiz y Courtois contra el Betis" y que el sistema que utilizará en la final de París será un 4-3-3, aunque cambió rápido de opinión. "Pero a veces se puede pasar al 4-4-2, yo creo que no hay un sistema definido".



"A veces para meter presión al pivote, como hicimos contra el City, empezamos con este sistema y a la media hora puse a Modric a controlar a Rodri y pasamos a un 4-1-4-1, pero la idea no cambia mucho. Cambia un poco la manera de defender pero también depende de cómo queremos presionar al rival", agregó el técnico merengue.

Sobre Valverde se deshizo en elogios. "El Valverde de los últimos tiempos es el Valverde que muestra sus cualidades en el campo. Tiene un disparo increíble y tiene que disfrutarlo. Siempre que tenga oportunidad tiene que tirar a portería. Y luego esta verticalidad con el balón es algo raro en el fútbol de hoy en un centrocampista", indicó.

"¿Aprieto para elegir el once? ¿Rodrygo o Valverde? No me ponen en un aprieto, creo que los dos van a jugar la final, por cierto", sentenció Ancelotti, que negó a considerarse "el mejor entrenador de Europa".

"Es muy complicado contestar a esto, a mí no me gusta darme votos, que sean otros los que me los dan. A mí me gusta este momento porque vivo un momento feliz de mi carrera profesional y ojalá que pueda seguir por mucho tiempo. Vamos a darlo todo para lograr ese objetivo y en Europa, por cierto, hay muy buenos entrenadores", finalizó.