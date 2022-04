Ancelotti: "Mañana voy a sacar un once para ganar el partido"

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, no desveló si rotará con todos sus titulares ante el Espanyol, con el foco puesto en el duelo de la Liga de Campeones ante el Manchester City, pero sí confirmó la entrada en el equipo titular de Jesús Vallejo, Dani Ceballos y Eduardo Camavinga, dejando abierta la puerta al regreso de Casemiro como central.

"Tenemos problemas en defensa. No tengo a Alaba, Nacho ni Militao. Tengo que poner a Vallejo, que ha jugado muy poco pero que ha sido un profesional muy serio. Tengo que elegir otro central, que puede ser Casemiro ya recuperado", aseguró sin descartar minutos para el brasileño recién recuperado de una lesión muscular.

"En la medular tengo muchas opciones porque han recuperado casi todos muy bien, pero es verdad que tengo jugadores frescos como Camavinga y Ceballos que dan mucha confianza. En ataque tengo que elegir, Asensio lo ha hecho bien y está fresco, vamos a ver Karim si ha recuperado totalmente para ponerlo. Tengo que evitar que algún jugador cansado se pueda lesionar", añadió en su análisis del once.

No tiene tomadas todas sus decisiones el técnico italiano, que valorará en las últimas horas previas al partido, los titulares que pueden jugar ante el Espanyol, tras hablar con médicos y fisioterapeutas.

"Habitualmente suelo hablar con los jugadores para ver como están. Su opinión es muy importante pero el entrenador decide. No he encontrado a muchos jugadores en mi carrera que antes del partido me hayan dicho que no los ponga porque están cansados. Hay una evalucación médica y fisios que tocan el musculo. Lo tengo que tener en cuenta para tomar decisiones. La opinión del jugador es importante, pero no la más", dijo.

Con LaLiga Santander sentenciada, a falta de un solo punto en cinco jornadas por disputar, Ancelotti dejó claro que es "partidario de que si un jugador está bien y se ha recuperado bien, tiene que jugar", aunque también admitió que todo futbolista que vea "que necesite descansar", no saltará al césped del Santiago Bernabéu.

"En ese caso daré descanso pero no porque el partido sea fácil, sino porque un jugador que no está recuperado al cien por cien tiene riesgo de lesionarse", sentenció.