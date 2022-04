Ancelotti: "He logrado algo muy especial para mí, ganar en el Bernabéu"

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, ha destacado la temporada hecha en liga como "espectacular" y "con mucha regularidad"agradeciendo el trabajo, la actitud y el compromiso de sus jugadores durante todo el año. En cuanto a la celebración del 35º titulo de Liga del conjunto blanco, el italiano ha expresado que"quiero celebrar" lo conseguido a pesar de tener en cuatro días la vuelta de las semifinales de la Champions en el Bernabéu.

El técnico blanco es el primer entrenador en la historia que ha conseguido las cinco grandes ligas europeas. Para el italiano es algo "muy especial" que"me llena de orgullo poder decir que me gusta lo que hago. Las cinco ligas significan que lo he hecho bastante bien". Además, ha destacado que "quiero seguir ganando títulos con el Real Madrid".

"Quiero dar la enahorabuena a mi equipo, pero a la afición le digo que nos vemos el miércoles". El Real Madrid celebrará la Liga con la mente en el partido de Champions ante el Manchester City, pero Ancelotti ha desvelado que"he logrado algo especial. Estoy muy feliz porque hemos ganado en el Bernabéu".

En cuanto a su carrera la ha definido como "buena", ya que "he tenido suerte de entrenar a grandes clubes". El italiano ha tenido grandes palabras hacia sus jugadores destacando que "hemos manejado bien al equipo porque estos futbolistas son muy serios y profesionales". También ha recalcado que su trabajo"ha sido bastante sencillo". El día de hoy "lo recordaré durante mucho tiempo porque para mi es especial ser entrenador del Real Madrid, todavía no me lo creo".

"El Real Madrid tiene algo especial, el peso de la camiseta, no solo para los jugaderes. Todos somos madridistas, los jugadores, los entrenadores, los fisios, todos, lo vemos en el césped", concluyó.