Ancelotti: "Ha habido mucho lío que no entendemos. Este equipo es capaz de hacer cosas especiales"

El análisis del Sevilla - Real Madrid que hizo el técnico madridista, Carlo Ancelotti, tuvo dos ejes: la remontada de su equipo y la polémica actuación arbitral.

Ancelotti reconoció la gran diferencia de juego de la primera parte (2-0) a la segunda (2-3): "Parecía que estábamos cansados en la primera parte, todo lo contrario que en la segunda. No estamos acostumbrados a esto, pero este equipo es capaz de hacer cosas especiales". Y es que el Real Madrid viene de resucitar también en la Champions frente al Chelsea gracias a una mejor segunda parte.

Reconoció, en Movistar, que su gesto de alegría con el gol de Benzema fue más "por la manera de remontar", y cree que "todo el mundo estaba esperando el pinchazo del Real Madrid, pero tenemos corazón carácter y calidad. Hemos dado un empujón a LaLiga".

.@MrAncelotti: "Nos estamos acostumbrando a esto. Este equipo es capaz de hacer cosas especiales". #LaCasaDelFútbolpic.twitter.com/1WStcx79gS — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) April 17, 2022





"No entendemos el lío"

Con respecto al arbitraje, Ancelotti cree que la primera gran acción polémica, la entrada de Camavinga en la primera parte, cree que "toca balón", y que no entiende todo lo que ha ocurrido: "Mucho lío que no entendemos. entiendo que es difícil de evaluar estas situaciones pero no las hemos entendido".

Y sobre el gol anulado a Vinicius, Ancelotti dice que el futbolista le ha "garantizado que no tocó el balón con la mano".