Ancelotti: "El césped tiene que mejorar y están trabajando en ello"

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, lamentó el estado del césped del estadio Santiago Bernabéu tras el triunfo ante el Celta de Vigo (2-0), admitió que "la obra" está afectando y espera que se cambie para el enfrentamiento ante el Manchester City el 9 de mayo de semifinales de la Liga de Campeones.

"Es bastante evidente que la obra afecta al césped, ya se sabía. El campo lo han cambiado con periodicidad y lo van a cambiar. No hay nada nuevo, se está sufriendo y se va a cambiar con naturalidad, era la idea antes, se ha cambiado muchas veces porque con las obras se deteriora bastante rápido", reconoció en rueda de prensa.

El técnico madridista elogió el partido realizado por sus jugadores ante el Celta y especialmente el de Marco Asensio y Camavinga. "Hemos controlado bien el partido, con jugadores que han destacado más que otros como Asensio o Camavinga".

?? @MrAncelotti, en rueda de prensa:



?? "Camavinga es un jugador que tiene una calidad extraordinaria. Tiene algo especial"



???? "No sé si somos el mejor equipo del mundo, lo que veo es que tenemos jugadores jóvenes con una energía extraordinaria" pic.twitter.com/MD701w6QPn — Tiempo de Juego (@tjcope) April 22, 2023

"Lo que veo de Camavinga es un jugador con una calidad extraordinaria en todas las facetas, físicas y técnicas. Es muy joven y está mejorando, puede jugar en cualquier sitio y cumple. Si lo pongo como central también lo haría porque tiene algo especial", añadió.

Justificó Ancelotti que solamente realizase tres sustituciones en un partido que había quedado sentenciado nada más reanudarse la segunda parte. "El equipo estaba bien en el campo, hemos dado descanso a jugadores más cansados y hemos hecho los cambios para parar un poco el partido. Todos los jugadores están bien".

Y defendió que no mantuvo a Benzema todo el partido para que buscase goles por un premio individual como luchar por ser máximo goleador de LaLiga. "No sé que piensa Karim, yo pienso en que el Real Madrid gane los partidos. A mí el pichichi no me interesa, solo ganar los partidos. Él está bien y es un jugador muy importante".

El técnico madridista mostró su satisfacción por ver la portería de nuevo a cero de su equipo. "Es una calidad que tenemos individual de jugadores fantásticos en ataque pero estoy contento de que los últimos partidos hemos tenido portería a cero. Es por compromiso colectivo que intentamos encontrar siempre. Cuando lo hay como en los últimos encuentros, con la calidad que tenemos en ataque es normal que marquemos goles".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por último, descartó que el duelo entre Real Madrid y Manchester City vaya ser un pulso de Vinícius y Haaland por ser el mejor jugador del momento. "Es un partido espectacular entre dos equipos que son los mejores de Europa. Va a ser bueno para el fútbol, no es una lucha entre un jugador y otro, son dos equipos que se enfrentan para intentar llegar a la final".