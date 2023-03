Ancelotti: "Benzema volverá ante el Liverpool, no estará este fin de semana"

Las molestias que arrastra el delantero francés Karim Benzema en un tobillo, que provocan su ausencia en LaLiga ante el Espanyol, no impedirán su participación en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Liverpool, según confirmó su entrenador, el italiano Carlo Ancelotti.

"Karim ha tenido un golpe en el tobillo y se le ha hinchado. Ha tratado de recuperar para este partido, no ha podido porque no se ha entrenador con el equipo, hoy ha entrenado de manera individual y estará para el partido del miércoles", confirmó el técnico madridista en rueda de prensa.

"No está tocado, está muy bien anímicamente, muy motivado. Tiene mucha confianza en la temporada que vamos a hacer y, como todos, vivimos en un ambiente con confianza porque pensamos que podemos jugar muchas cartas que tenemos en LaLiga, la Champions y en la Copa del Rey", añadió.

Reconoció Ancelotti que las ausencias de Benzema han afectado a su equipo pero ve al delantero francés en buen momento, convencido de que va a aportar el mejor de sus niveles en los momentos decisivos de la temporada.

"Es inevitable que afecte al equipo porque Karim es demasiado importante, sobre todo después de la temporada del año pasado y un jugador que marca 40 goles, que todavía no ha llegado a este nivel, nos ha afectado un poco", confesó.

El sustituto del galo en el once será el brasileño Rodrygo Goes, aunque Ancelotti destacó que "tiene que jugar donde el equipo lo necesita, a veces por fuera y otras es mejor entre líneas". "Depende de cómo planteemos el partido, pero puede jugar en varias posiciones y esto es lo bueno", elogió, antes de dar opciones en ese puesto también al canterano Álvaro Rodríguez. "Está preparado para ser titular, no tiene experiencia, pero nadie la tiene cuando empiezas en un trabajo", apuntó.

Pese a que Benzema no ha renovado aún su contrato con el Real Madrid, 'Carletto' se muestra confiado en que estará la próxima temporada: "Para mí Karim es un jugador de toda la vida en el Real Madrid. Lo que va a pasar el próximo año lo tengo claro pero no soy un mago".

Finalmente, el italiano no quiso opinar sobre si en épocas anteriores había corrupción en el fútbol. "Hablar de corrupción es complicado, tenemos que volver atrás en el tiempo, prefiero quedarme en el presente y hablar de otras cosas que son más importantes", sentenció, antes de revelar que "nunca" contestará si le gustaría fichar al delantero del PSG Kylian Mbappé.