Ancelotti: "El Barcelona tiene una idea de éxito, pero tener un solo estilo no es lo más indicado"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que "no" tratará de "inventar" nada este domingo en el Clásico ante el FC Barcelona en el Santiago Bernabéu (16.15 horas), ya que el año pasado intentó hacerlo y le dieron "un palo" con el 0-4, y considera que el equipo de Xavi Hernández tiene "recursos" para hacer una buena temporada a pesar de su situación dramática en la Liga de Campeones.

"No quiero inventar, en el fútbol no hay inventores. Es verdad que el año pasado intenté inventar algo y me dieron un palo. El equipo de París tiene muy claro lo que tiene que hacer en el campo: atacar y defender. Son partidos de alto nivel, jugamos contra un rival de altísimo nivel y tenemos que hacer un partido completo. Solo así se pueden ganar partidos y títulos", declaró en rueda de prensa.

Courtois no llega al Clásico; Rüdiger jugará con máscara El meta belga no se entrenó con el grupo por lo que Lunin será titular este domingo en el Clásico. Rüdiger probó su máscara y si podrá jugar este domingo. 15 oct 2022 - 11:56

Sobre el Clásico, el preparador italiano reconoció que es un partido "especial" para todos, en el que cuenta "el aspecto emocional y la presión". "Los jugadores conocen muy bien al rival. El partido del año pasado no va a afectar, es otro año. Tenemos la ilusión de jugar un Clásico, todo el mundo lo va a ver, tenemos que mostrar una buena imagen. Este partido no va de vida o muerte, es especial, pero llega pronto. Por eso creo que lo vamos a disfrutar más", apuntó.

Además, restó importancia al nuevo tropiezo de los azulgranas ante el Inter, que le deja casi fuera de la 'Champions', e instó a pensar solo en LaLiga Santander. "No puedo saber cómo les ha afectado lo del miércoles. Tenemos que jugar nuestro partido e intentar ganarlo. Es un equipo que tiene recursos para hacer una gran temporada", indicó.

"Jugamos de manera distinta al Inter. Lo que ha mostrado el Inter en el partido es valentía, no han bajado los brazos. Va a ser un partido distinto y más igualado", aseguró. "Es un equipo que ha ganado todos los partidos de LaLiga y solo ha empatado uno. Es un equipo que en la competición nacional lo ha hecho muy bien y solo ha tenido algunos problemas en la 'Champions'. En LaLiga han sido espectaculares", continuó.





Por otra parte, Ancelotti resaltó la fortaleza de los de Xavi Hernández en los comienzos de partido, en contraposición con las mejores segundas partes de los suyos. "Son características de los dos equipos que hay que tener en cuenta. Ellos empiezan muy fuerte en la primera parte y nosotros hacemos mejor la segunda parte. Incidirá en el partido y nosotros lo tenemos en cuenta", expuso.

"La historia del Barça habla claro, van con un estilo que le gusta al club y a la afición. Es una idea de fútbol que les ha dado éxito y que siguen teniendo. Lo que pienso yo: tener un solo estilo no es lo más indicado, porque los jugadores cambian. Lo importante es tener un jugador cómodo con el estilo que juega", añadió sobre el estilo de los culés.

En otro orden de cosas, confirmó que el belga Thibaut Courtois no estará disponible todavía. "Courtois se encuentra bastante bien. Ha entrenado muy poco, pero no se encuentra cómodo, y para mañana está descartado. Veremos si está para el miércoles o el fin de semana que viene", explicó.





Quien sí podrá jugar será Antonio Rüdiger, a pesar de la herida en la cara que se produjo al marcar el gol del empate en el duelo de 'Champions'. "Está bien, tiene que tener la mascarilla para que la herida se vuelva a abrir otra vez", dijo. "Es muy fuerte en los duelos, fuerte de cabeza en las dos áreas. No es una sorpresa que haya marcado al final. Aporta mentalidad y personalidad, es un ganador que nunca para. Es un defensa muy pesimista", bromeó.

También habló del estado de forma de Karim Benzema y de Rodrygo. "Le he visto mucho mejor esta semana, en mejor condición. Estoy convencido de que mañana vamos a ver el Karim de siempre", afirmó sobre el francés. "Cuando pienso en Rodrygo pienso en un jugador extraordinario y contundente. El año pasado lo hizo mejor saliendo porque no le daba los minutos que le doy ahora. Puede jugar en todas las posiciones de ataque", continuó sobre el brasileño.