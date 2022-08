El Elche golea a La Nucía; el Girona cierra la pretemporada empatando; derrota del Almería contra el Al-Hilal

La Nucía, 0 - Elche, 3

El Elche terminó la pretemporada con un triunfo por 0-3 en el estadio Olímpic Camilo Cano ante La Nucía con dos goles del argentino Ezequiel Ponce en la primera mitad y uno del colombiano Helibelton Palacios tras el descanso.

El Elche afrontó el partido dispuesto a demostrar la diferencia de categoría y muy pronto se puso por delante en el marcador con un buen gol de Ezequiel Ponce. Al borde del descanso el argentino volvió a batir a Jaume Valens al culminar una larga jugada de ataque del Elche.

César Ferrando, técnico de La Nucía que también entrenó al Elche hace una década, hizo media docena de cambios en el descanso. Pero el Elche, que también introdujo cambios en su equipo en esta segunda mitad, hizo valer su mayor calidad para hacer el tercero con un espléndido gol de Palacios.

El Elche de Francisco Rodríguez llegará al comienzo de la competición liguera en Primera División ante el Real Betis con las pilas cargadas.

Girona, 1 - Real Zaragoza, 1

El Girona y el Real Zaragoza empataron 1-1 este domingo en el que fue el último amistoso de la pretemporada para ambos equipos, disputado a puerta cerrada en La Vinya, el centro de entrenamiento del club catalán en Vilobí d'Onyar.

Eugeni adelantó a los visitantes en el tiempo añadido del primer tiempo con un espléndido disparo de falta directa y Rodrigo Riquelme anotó el gol del empate tras el descanso.

Almería, 1 - Al·Hilal, 2

El Almería cerró este domingo la pretemporada con una derrota frente al Al-Hilal egipcio en UN partido en el que una mala primera parte lo colocó ya en desventaja 0-2 antes del descanso.

Mejoró prestaciones en la segunda parte, con más presencia arriba, pero sin acierto en un día en el que El Assy, máximo mandatario del club, anunció que Sadiq saldrá por poco menos de 30 millones de euros.

El Almería comenzó con problemas y, tras un disparo de Al-Dawsari que Fernando mandó a córner, encajó el primer gol firmado por el argentino Vietto, ex del Villarreal. En el 39, una contra la firmó Al-Dawsari para poner el 0-2, superando a Mendes y Kaiky, sin más antes del descanso.

Tras él, se vio un Almería diferente, más vertical. En la media hora final, el Almería, que jugó entonces con tres centrales incrustándose Eguaras en esa parcela, tuvo llegada, sobre todo con un muy activo Ramazani que, objeto de penalti en el 83, recortó distancias, teniendo, en el minuto 85, la ocasión para empatar

Albacete, 1 - Getafe, 0

El Getafe mostró de nuevo su cara más anodina de la pretemporada y firmó este domingo una derrota ante el Albacete (1-0), superior durante casi todo el encuentro que cerró con un tanto de Higinio Marín a la salida de un córner en la segunda parte.



Con cinco de sus seis fichajes en el once inicial, Quique Sánchez Flores planteó el duelo con un 4-4-2 que podría ser un aviso de lo que le espera al Atlético de Madrid en la primera jornada. Los nuevos fichajes del Getafe permitirán a su entrenador variar su táctica y alejarse de los tres centrales que lució durante todo el curso pasado.

Con los cambios tras el descanso, el Getafe perdió definitivamente el norte. Y es que, el Albacete, recién ascendido a Segunda División, planteó un partido muy serio atrás.

Al final, su dominio se concretó con un cabezazo de Higinio a la salida de un córner. Su gol, certificó el buen estado de forma del Albacete antes del inicio del curso. Y, pudieron ser más, pero Manu Fuster no acertó a marcar en un remate clarísimo que mandó fuera cuando estaba solo delante de Conde. Después, el Albacete no pasó apuros ganó de forma merecida y el Getafe tendrá una semana para afinar su maquinaria antes de comenzar la Liga.

UD Ibiza, 0(5) - Mallorca, 0(6)

El derbi balear entre la UD Ibiza y el RCD Mallorca, disputado en el marco del I Torneo Power Electronics Ciudad de Ibiza, se resolvió en la tanda de penaltis después de 90 minutos en los que los de Aguirre no pudieron superar a un Ibiza que fue de menos a más.



Tras cinco lanzamientos acertados de la UD Ibiza, Miki Villar no logró encajar el balón en las mallas contrarias. Fue Lago Junior el encargado de tirar el sexto penalti del RCD Mallorca, logrando hacerse con el derbi balear. Un derbi que no se disputaba desde hacía 15 años.

?? Nos llevamos el Torneo Ciudad de Ibiza desde los once metros. #UDIbizaRCDMallorcapic.twitter.com/CE7zSQlf51 — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) August 7, 2022