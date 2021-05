Amadeo Salvo responde a Lim: "La gestión de los valencianos ha sido infinitamente mejor que la suya"

El máximo accionista del Valencia CF, Peter Lim, ha lamentado en el Financial Times las críticas que recibe por parte del valencianismo, que le da los "mayores dolores de cabeza", y ha recordaron que el club "quebró con los valencianos", además de reconocer que la entidad es un gran "activo" que le ha permitido tener "una red increíblemente buena de contactos".

En respuesta a esas declaraciones, Amadeo Salvo ha dicho lo siguiente en respuesta a Lim: "Desde 2017 he permanecido en silencio con la esperanza de que finalmente usted, Sr Lim, pudiese entender y dirigir el Valencia CF como debe o debería ser dirigido, pero como cualquier valencianista observo que el desprecio a nuestro Club cada día es mayor"

"Estas declaraciones reflejan su falta de humanidad, ignorancia y amor por su club", añade Salvo

El comunicado de Salvo sigue lanzando críticas a Lim por su gestión: "Usted no ha entendido ni quiere entender nada de cómo se construye un club de fútbol de la historia y la grandeza del Valencia y no porque nadie se lo haya explicado, sino porque su orgullo y prepotencia no le dejan ver lo más básico, que es el amor y el sentimiento inmaterial a una institución que está por encima de todos los que la amamos y hemos custodiado, mejor o peor, durante más de 100 años".

Salvo estuvo al frente del Valencia hace unos años y también ha respondido a esas declaraciones de Lim cuando dijo que los valencianos llevó al club a la quiebra: "¿Los valencianos no gestionamos bien el club? Seguramente en determinadas épocas no fue la mejor gestión, pero sin duda fue infinitamente mejor que la suya"

"En sus indignas declaraciones en el Financial Times habla que se reúne con dueños de clubes que son reyes, jeques, empresarios y mafiosos, ¿dónde se encuadra usted? Aquí efectivamente le damos toda la razón…también los aficionados del Valencia nos preguntamos como un dueño tan “pequeño” nos pueda generar un dolor de cabeza tan grande", termina el comunicado.