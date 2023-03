Almeida: "Ningún aficionado debería cantar 'Cholo vete ya' aunque discrepe"

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, declaró este miércoles que "ningún aficionado del Atlético de Madrid debería cantar 'Cholo vete ya', aunque discrepe con él" porque el técnico argentino ha dado al equipo rojiblanco "los mejores años de su historia". El reconocido seguidor del Atlético de Madrid, habló sobre la actualidad del conjunto rojiblanco y mostró su respeto al trabajo realizado en los últimos años por Diego Simeone.

"Uno puede discrepar del 'Cholo' pero no se puede negar que nos ha dado los mejores años de nuestra historia. Llevamos diez años en la élite y hemos alcanzado cotas que jamás pensaríamos. Por eso tiene que ser él el que elija cuando se tiene que ir ya que lo que ha hecho por nosotros es muy grande. Ningún aficionado debería cantar 'Cholo vete ya' al margen de que discrepe", dijo Almeida durante la presentación de la nueva edición del Campus Vicente Del Bosque en la sede del Banco Santander.

"Es una obligación del ayuntamiento fomentar la práctica deportiva y creo que un Campus como el de Vicente es extraordinario. Representa un punto de encuentro para todos y en una sociedad como la que vivimos Del bosque es ineludible dentro y fuera del deporte. Es un orgullo", comentó Almeida, que coincidió en el acto con exfutbolistas como Juanfran Torres, Luis Figo y José Antonio Camacho.

"Con Camacho, cuando le he visto, me he puesto las espinilleras. Morientes me gustó, sobre todo con el Mónaco, y Juanfran es mi ídolo. Salió de la cantera del Real Madrid y encontró la luz en el Atlético. Lo paso mal, venía de extremo y acabó siendo un gran lateral derecho. Tiene un sentimiento rojiblanco grande y más nos puedo decir de él", bromeó.

Como alcalde, Almeida desveló que agradeció a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, la obra realizada en el Santiago Bernabéu, que aún no está terminada, porque hará que el estadio sea "un icono de la ciudad". Del otro equipo de Madrid capital en Primera, el Rayo Vallecano, dijo estar "abierto a hablar" con su presidente, Raúl Martín Presa, para tratar el asunto del estadio.

"Además la temporada que está haciendo tiene mucho mérito. Cuenta con un entrenador que me gusta mucho, Andoni Iraola, que hace las cosas muy bien, sin aspavientos, es pausado, tranquilo y tiene claro lo que quiere. El Rayo tiene la mano tendida en el ayuntamiento", aseguró.

Almeida, en el acto presentado por Roberto Gómez, opinó sobre su favorito para ganar la Champions League. "El favorito es el Real Madrid, los datos están ahí. Tiene catorce títulos y lo que hizo el año pasado es asombroso. Yo estuve en varias remontadas en el estadio, entre ellas la del City. Tenía al lado a Rafa Nadal, era el minuto 85 y perdía el Real Madrid 0-1. Le dije que si metía un gol pasaban la eliminatoria. Metió uno y al poco el segundo. Él me respondió 'tú ya lo sabes'", dijo Almeida, que también opinó que "el tapado para el título" es el Nápoles.