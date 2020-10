Álex Fernández, en Deportes COPE: "Si marco al Madrid en el 97', lo celebraría; me debo a mi afición"

Álex Fernández visita este fin de semana el Alfredo Di Stéfano, la que fue su casa durante mucho tiempo, con la camiseta del Cádiz.

El centrocampista, formado en la cantera del Real Madrid, vuelve a las instalaciones de Valdebebas, a lo que a él se refiere como 'su casa': "Vuelvo a casa, al Di Stéfano, donde más he jugado en el Real Madrid. Tengo mucha ilusión, he pasado demasiado tiempo allí. Es un club fantástico, y siempre soy madridista, nunca me voy a esconder", reconoció este miércoles en la entrevista con José Luis Corrochano, en Deportes COPE.

Ha jugado en cuatro de las cinco jornadas disputadas. Y aunque parece un fijo en los onces titulares de Álvaro Cervera, se muestra cauto sobre si se ve saliendo de inicio frente al Real Madrid: "Hasta el sábado no sabré si juego, útlimamente prefiero pecar de prudente. Espero y deseo estar en el once". Álex confía tener enfrente a su hermano Nacho: "¿Nacho? Ojalá que sí, que sea titular. Entre las bajas y demás...", deseó. No sería la primera vez que coinciden juntos en un campo, ya lo hicieron durante un Real Madrid - Espanyol, de Copa del Rey, cuando Álex vestía la camiseta del conjunto perico: "Los dos salimos de titulares en el Bernabéu. Fue un día para recordar".

Álex confía en sacar algo positivo de su visita al equipo blanco: "Confío en mi equipo, podemos darle un susto al Madrid. Si marco, no lo celebraría con rabia. Hombre, si fuera en el 97... A ver, yo lo celebraría porque me debo al Cádiz y a su afición". Del equipo de Zidane destaca dos nombres, dos futbolistas que juegan en su posición: "Me quedo con Modric, sin duda. Tenerle en el campo enfrenve es un orgullo. Cuando están Modric y Kroos en el campo, el Madrid funciona", comentó.

Álex Fernández llegó al Cádiz en el verano de 2017, procedente del Elche. Es su cuarta temporada y se siente muy cadista: "Aquí estoy encantadísimo, muy feliz con mi mujer y mi niño. En lo deportivo, estoy haciendo números extraordinarios y estoy con ganas de hacer algo importante. He tenido un par de 'cositas' (ofertas) interesantes este verano, pero voy de cara con el club. Todo lo que nos llegaba, se lo decíamos al club y ellos ya decidían si negociar o no. Ahora es muy complicado que yo salga del Cádiz".

Sigue este sábado el Real Madrid - Cádiz en Tiempo de Juego

El Real Madrid - Cádiz es el partido correspondiente a la jornada 6 de LaLiga Santander. Se celebra este sábado 17 de octubre a las 18.30 horas, en el estadio Alfredo Di Stéfano. Podrás seguirlo en directo, en Tiempo de Juego, con Paco González, Pepe Domingo Castaño y la narración de Manolo Lama.