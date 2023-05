La curiosa lección de Aguirre a un canterano: "Calienta para que le insulten, le griten y sepa dónde está"

El méxicano Javier Aguirre, técnico del Mallorca, es una persona que acostumbra a dejar controvertidas declaraciones en sus ruedas de prensa. En el triunfo del equipo bermellón ante el Valencia (1-0) gracias a un gol de Muriqi, el azteca dejó una curiosa respuesta sobre su decisión de poner a calentar al canteranoMarcos Fernández de 19 años.

Aguirre que convocó a varios futbolistas del filial por las bajas en el equipo fue preguntado sobre su decisión de no hacer debutar al joven Marcos Fernández, por la baja de Augustinsson y las molestias de Jaume Costa, el méxicano aseguro: "No está preparado para jugar en Primera División. Varios del filial acaban de bajar a Tercera RFEF, hay muchas categorías de diferencia". A lo que terminó añadiendo: "Marcos es juvenil y está asustado. Yo lo pongo a calentar para que le insulten, le griten y sepa dónde está.Todavía están en la antesala y no están preparados", explicó el técnico del Mallorca.

El azteca explicó que el único jugador preparado para debutar con el primer equipo era Josep Gayá, que tuvo la oportunidad de jugar los minutos finales. Ante su decisión de no querer darle minutos al canterano mallorquinista, el entrenador bermellón tuvo que reinventarse al colocar al surcoreano Kang-In Lee de lateral.