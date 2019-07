El agente de Coutinho: "El Barça debe de decir la verdad"

El agente del Philippe Coutinho se ha mostrado molesto con el Barcelona en una entrevista con la emisora RMC. Kia Joorabchian aseguró que el Barcelona no quería vender al brasileño, pero después se entero de que el club blaugrana tenía un doble discurso alegando que estaban empujando al jugador hacia el PSG para incluirle en la operación de Neymar

"Como les dije la última vez, Pep Segura (el director de fútbol del Barça) me dijo que Coutinho no estaba disponible para salir de Barcelona", dijo Kia Joorabchian en el RMC Sport y añadió que el presidente Josep María Bartomeu le dijo lo mismo la semana pasada: "El presidente lo tenía claro, no tenía intención de vender al jugador a ningún club. Con este discurso, decidimos no mirar el mercado y por respeto a la decisión de Barcelona de quedarse con él no hemos ofrecido el jugador a otros clubes".

Sin embargo, Joorabchian apunta que André Cury, que es el representante del Barcelona para Sudámerica, está haciendo un discurso diferente y "está presionando para que Coutinho sea incluido en la Operación de Neymar" y volvió a señalar que "Coutinho no tiene ninguna oferta de otro club porque respetamos la decisión de Barcelona, ​​pero ellos no respetan la palabra que nos tomaron. Han guardado silencio en este período, pero esto no le permitirá a Barcelona mentir sobre el jugador. ¡Deben decir la verdad! Y si quieren que Coutinho se vaya, tienen que decirlo"